Die Trauerfeier für König Harald von Norwegen rückt näher: Am Mittwoch, 9. September, findet der Gottesdienst um 13.00 Uhr im Dom zu Oslo statt. Zahlreiche europäische Monarchien sowie internationale Staats- und Regierungschefs haben ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten inzwischen offiziell bestätigt, wie die norwegische Tageszeitung „VG“ berichtet.

Die Beisetzung wird als offizielles Staatsbegräbnis im Auftrag der norwegischen Regierung und in enger Abstimmung mit dem Königshaus ausgerichtet. Für den Tag der Trauerfeier gilt landesweite Staatstrauer, die öffentlichen Gebäude sind auf halbmast beflaggt.

Das norwegische Volk verabschiedet sich von König Harald. Bald reisen auch die europäischen Royals an. Copyright: AFP

Den lutherischen Gottesdienst im Osloer Dom leitet traditionell die Spitze der Norwegischen Kirche, begleitet von einem strengen militärischen Zeremoniell durch die königliche Leibgarde und Ehrensalven der Festung Akershus.

Auch die Vergabe der Plätze in der Kathedrale unterliegt einem präzisen diplomatischen Protokoll, das die protokollarische Rangfolge der internationalen Monarchen und Staatsoberhäupter regelt.

Schwedische Royals werden geeint anreisen

Aus dem schwedischen Königshaus reist nahezu die gesamte Familie an: Neben König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia haben Kronprinzessin Victoria mit Prinz Daniel, Prinz Carl Philip mit Prinzessin Sofia, Prinzessin Madeleine mit Christopher O’Neill sowie die Schwester des Königs, Prinzessin Christina, mit ihrem Ehemann Tord Magnuson ihr Kommen angekündigt.

Königin Silvia wird nach Oslo reisen. (Archivbild) Copyright: AFP

Auch das dänische Königspaar wird in Oslo erwartet: König Frederik und Königin Mary nehmen an der Beisetzung teil. Um die Reise nach Norwegen antreten zu können, verschob das Paar einen ursprünglich vom 8. bis 10. September geplanten Staatsbesuch in Belgien. Ob weitere Vertreter des dänischen Königshauses folgen, soll zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.

Dänische Royals werden erwartet – Belgien und Niederlande gelten als sicher

Aus weiteren europäischen Monarchien haben König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien ihr Kommen bestätigt, ebenso das niederländische Königspaar König Willem-Alexander und Königin Máxima in Begleitung von Prinzessin Beatrix. Zudem reisen aus Japan Kronprinz Akishino und Kronprinzessin Kiko an.

Das niederländische Königspaar König Willem-Alexander und Königin Máxima wird in Begleitung von Prinzessin Beatrix erwartet. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Starface

Neben den Mitgliedern der Königshäuser nehmen auch führende politische Persönlichkeiten an der Zeremonie teil. Für Deutschland wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die norwegische Hauptstadt reisen. Ebenfalls bestätigt ist die Anwesenheit von Estlands Präsident Alar Karis, Lettlands Präsident Edgars Rinkēvičs sowie dem litauischen Präsidenten Gitanas Nausėda mit seiner Ehefrau Diana Nausėdienė.

Das norwegische Außenministerium rechnet mit einer großen Zahl an internationalen Trauergästen. Wie Ministeriumssprecherin Thea Finstad gegenüber VG erklärte, werden alle Staaten eingeladen, die über eine diplomatische Vertretung in Oslo verfügen, sowie Mitgliedstaaten der NATO, des EWR und der EU ohne eigene Botschaft in Norwegen.

Grundsätzlich entscheiden die jeweiligen Länder selbst über ihre Delegation. Darüber hinaus legt das norwegische Königshaus fest, welche weiteren Personen eingeladen werden, da die Platzkapazitäten im Dom zu Oslo begrenzt sind.