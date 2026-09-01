Prominenter Besuch auf der Tribüne in Stockholm: Beim WM-Qualifikationsspiel der schwedischen Basketball-Nationalmannschaft gegen Frankreich am Sonntag (30. August) saß Prinz Daniel (52) gemeinsam mit seinen beiden Kindern Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10) in der Avicii Arena. Von den vorderen Rängen aus verfolgte die Familie das Geschehen und feuerte die schwedische Auswahl an. Kronprinzessin Victoria war nicht anwesend.

Prinzessin Estelle und und Prinz Oscar besuchen Sportevent mit Prinz Daniel

Ganz ungetrübt blieb das Sporterlebnis für die royalen Gäste allerdings nicht. Trotz ihrer Plätze in der ersten Reihe war der Blick auf das Spielfeld eingeschränkt: Eine TV-Kamera war direkt vor der Familie positioniert. Nach Beobachtungen der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ musste der zehnjährige Prinz Oscar deshalb wiederholt aufstehen, um die Partie überhaupt verfolgen zu können.

Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinz Daniel verfolgen am 30. August 2026 in Stockholm das Basketball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Schweden und Frankreich von der Tribüne aus. Copyright: IMAGO/Bildbyran

Dass Prinzessin Estelle Gefallen am Basketball findet, ist seit Längerem bekannt. Bereits vor einigen Jahren äußerte sich Prinz Daniel gegenüber „Sportbladet“ zu den sportlichen Interessen seiner Kinder: Oscar besuche eine Footballschule, Estelle hingegen sei eher dem Basketball zugetan. Allerdings sei sie damals noch jung gewesen, weshalb offenbleibe, ob sich das Interesse später noch in Richtung Fußball verschiebe. Mit 14 Jahren begleitete Estelle ihren Vater nun erneut zu einer Partie in die Arena.

Die sportliche Abwechslung kommt für die schwedischen Royals gerade richtig. Denn in den kommenden Tagen stehen für die Königsfamilie ernste Termine an. Nach dem Tod von Norwegens König Harald V. wird in Oslo eine große Trauergemeinde erwartet.

Neben König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia gilt auch eine Anreise von Prinz Daniel an der Seite von Kronprinzessin Victoria zur Beisetzung als sehr wahrscheinlich – nicht zuletzt, weil der verstorbene Monarch Victorias Patenonkel war. Prinzessin Estelle und Prinz Oscar werden zu den Trauerfeierlichkeiten im Nachbarland hingegen aller Voraussicht nach nicht mitreisen.