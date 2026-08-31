Wie das niederländische Nachrichtenportal ad.nl berichtet, hat für Prinzessin Ariane (19), die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, am Montag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die niederländische Prinzessin startete ihr Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Delft (TU Delft). Anlässlich ihres ersten Studientages veröffentlichte der staatliche Informationsdienst RVD neue Fotos der 19-Jährigen.

Prinzessin Ariane an der TU Delft: Start ins Studium der Luft- und Raumfahrttechnik

Mit ihrer Entscheidung für Delft wählt Ariane einen ganz anderen Weg als ihre älteren Schwestern, die es für ihr Studium nach Amsterdam und London zog. Die Grundlage für ihren naturwissenschaftlichen Werdegang legte die „Bètaprinses“ in Italien, wo sie im vergangenen Jahr am United World College Adriatic ihr internationales Abitur (International Baccalaureate) ablegte.

Zuvor besuchte sie vier Jahre lang das Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Nach einem Zwischenjahr, in dem sie reiste und sich über ihre Zukunft klar wurde, hatte sie ihre Studienwahl am vergangenen Koningsdag offiziell bekanntgegeben.

Niederländisches Königshaus: Luftfahrt hat bei den Oranjes Tradition

Die Faszination für Luft- und Raumfahrt liegt bei den Oranjes in der Familie: Luft- und Raumfahrttechnik gilt als anspruchsvoller Studiengang, hat im Königshaus jedoch Tradition. Ihr verstorbener Onkel Prinz Friso absolvierte exakt dasselbe Studium in Delft, und auch ihre Cousine Zaria, Frisos Tochter, belegt diese Fachrichtung.

Auch ihr Vater Willem-Alexander ist regelmäßig als KLM-Pilot im Cockpit unterwegs. Ariane nähert sich dem Thema jedoch noch wissenschaftlicher und möchte sich vor allem auf die komplexe Aerodynamik konzentrieren.

Strenger Numerus fixus: Prinzessin Ariane meistert harte Zulassung

Die Hürden für die Zulassung an der TU Delft sind hoch, der Studiengang gilt als einer der schwersten der Niederlande. Aufgrund eines strengen Numerus fixus von 440 Plätzen gibt es ein anspruchsvolles Auswahlverfahren in den Fächern Mathematik und Physik, das Ariane erfolgreich durchlaufen hat.

Ein passendes Detail am Rande: Ariane teilt ihren Vornamen mit der bekannten Trägerraketen-Serie der europäischen Raumfahrtorganisation ESA, die nach der französischen Version der mythologischen Gestalt Ariadne benannt ist.

Studentenleben in Delft: Zieht die Königstochter in eine eigene WG?

Ob Ariane während des Studiums bei ihren Eltern wohnen bleibt oder sich ein Zimmer in Delft nimmt, ist derzeit noch offen. Um das Delfter Studentenleben kennenzulernen, gehört eine Unterkunft in einer Studenten-WG üblicherweise dazu, wenngleich diese bei den Royals selten einer typischen Studentenwohnung gleicht.

Meist findet die Familie passende Immobilien über private Kontakte – so mietet Kronprinzessin Amalia in Amsterdam ein Grachtenhaus von befreundeten Bekannten, während Prinzessin Beatrix 1988 ein Gebäude an der Oude Delft für Friso erwarb.

Zudem wurde Ariane zuletzt bei Kennenlern-Veranstaltungen des Delfter Studenten-Corps (DSC) gesehen. Die traditionsreiche Studentenverbindung gilt als vertraulicher Rahmen, um Kontakte zu knüpfen – eine ideale Möglichkeit für die Prinzessin, sich weitgehend ungestört im studentischen Alltag zu bewegen.