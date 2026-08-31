Nach dem Tod von König Harald V. im Alter von 89 Jahren steht das norwegische Königshaus vor einer historischen Premiere. Königin Sonja ist die erste Königswitwe des Landes seit der Unabhängigkeit im Jahr 1905, da Haralds Vorgänger Olav V. und Haakon VII. ihre Ehefrauen überlebt hatten.

Beim Trauergottesdienst in Asker am Sonntag (30. August 2026) zeigte sich der protokollarische Wandel bereits deutlich: Die 89-Jährige reihte sich bei der Begrüßung hinter dem neuen König Haakon VIII. und Kronprinzessin Ingrid Alexandra ein.

Sonja behält ihren Titel, rückt nach mehr als drei Jahrzehnten als Staatsoberhaupt-Gattin jedoch aus der ersten Reihe. Da Mette-Marit als Ehefrau des neuen Monarchen ebenfalls den Titel der Königin führt, leben derzeit zwei Königinnen in Norwegen.

Mögliche Trauerrede beim Staatsbegräbnis

Einen ersten prägenden Auftritt in ihrer neuen Funktion könnte Sonja bei der offiziellen Beisetzung am 9. September absolvieren. Diskutiert wird, ob sie als Witwe eine Trauerrede halten wird, was ein Novum in der modernen norwegischen Monarchie darstellen würde.

Der norwegische König Harald (r) und Königin Sonja (l) zusammen mit Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra (hinten r) und Kronprinzessin Mette-Marit im Roten Salon des Palastes in Oslo während des letztjährigen Weihnachtsfotoshootings. (Archivbild) Copyright: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

Die Adelsexpertin Tove Taalesen hält diesen Schritt für denkbar: „Sie waren 58 Jahre verheiratet, und Königin Sonja ist eine begabte Rednerin. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie es täte.“ Es wäre laut Taalesen sicher ein „sehr bewegender Moment“.

Zudem gilt Sonja weiterhin als zentrale Stütze der Krone, da sich Königin Mette-Marit nach einer Lungentransplantation schonen muss und Thronfolgerin Ingrid Alexandra ihr Studium fortsetzt.

Internationale Vorbilder für den Rückzug

Für die Ausgestaltung der künftigen Rolle bieten europäische Monarchien unterschiedliche Beispiele:

Spanien: Königin Sofía behielt nach der Abdankung von König Juan Carlos I. im Jahr 2014 ihren Königinnentitel. Sie überlässt die Hauptrepräsentanz Königin Letizia, übernimmt jedoch weiterhin soziale und ausgewählte offizielle Termine. Dänemark: Königin Margrethe II. führt ihren Titel nach ihrer Abdankung Anfang 2024 ebenfalls fort und absolviert gelegentlich repräsentative Aufgaben. Niederlande: Die frühere Regentin Beatrix legte mit ihrer Abdankung 2013 den Titel der Königin ab, trägt seither wieder den Prinzessinnen-Titel und beschränkt sich auf wenige öffentliche Anlässe. Großbritannien: Die 2002 verstorbene Mutter von Queen Elizabeth II. etablierte nach dem Tod ihres Mannes Georg VI. als „Queen Mum“ eine eigenständige, hoch angesehene Berater- und Repräsentationsfunktion abseits des Thrones.

Neues Familienfoto begeistert Royal-Fans

Am Montagnachmittag gab es einen weiteren bemerkenswerten Schritt: Das norwegische Königshaus hat über seinen offiziellen Instagram-Account ein Foto veröffentlicht, das die royale Familie in einem sehr privaten und emotionalen Moment zeigt. Das Bild, aufgenommen von hinten, fängt die Familie am Fenster des Osloer Schlosses ein, wie sie auf die Menschenmenge herabblickt, die sich nach dem Tod von König Harald V. auf dem Schlossplatz versammelt hat.

Inmitten ihrer Familie fällt die Haltung von Königin Sonja besonders auf. Die 89-Jährige steht nicht wie die anderen, sondern kniet auf einer niedrigen Fensterbank, um einen besseren Blick auf die Trauernden und die Blumenmeere zu haben. Sie wird dabei von ihren Angehörigen flankiert, darunter König Haakon VIII. und Kronprinzessin Mette-Marit.

Das Foto, das im warmen Licht des Raumes und dem tiefen Blau des Abends aufgenommen wurde, hat in den sozialen Medien große Resonanz ausgelöst. Viele Nutzerinnen und Nutzer kommentieren die ungewöhnliche und nahbare Geste der Königinwitwe, die tiefen Einblick in ihre persönliche Trauer und ihre Verbindung zum norwegischen Volk gewährt.