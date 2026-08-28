Der Sarg des am Freitagmorgen (28. August) verstorbenen Königs von Norwegen wurde in einem Konvoi von der Kapelle des Nationalkrankenhauses zum Palast in Oslo gebracht.

Der von Motorrädern und mehreren Wagen mit Mitgliedern der königlichen Familie begleitete Leichenwagen fuhr am Freitagabend vom Universitätskrankenhaus Rikshospitalet zum Königlichen Schloss.

Zahlreiche Menschen säumten im strömenden Regen die Straßen der norwegischen Hauptstadt, wie Fernsehbilder zeigten. Der verstorbene Monarch soll in der Schlosskapelle aufgebahrt werden, damit sich die Norweger von ihrem langjährigen König verabschieden können.

Abschied von König Harald: Trauerfeierlichkeiten im ganzen Land

Bis zur Beisetzung gilt in Norwegen eine Trauerzeit. Am Sonntag finden nach Angaben des Palasts Trauerfeierlichkeiten im ganzen Land statt. Ein Termin zur Beisetzung des Königs steht noch aus.

Königin Sonja (2.v.l.) verlässt das Krankenhaus gefolgt vom neuen König Haakon und Königin Mette-Marit.AFPKönigin Sonja (2.v.l.) verlässt das Krankenhaus gefolgt vom neuen König Haakon und Königin Mette-Marit. Copyright: Terje Pedersen/NTB/dpa

Harald V. war am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren gestorben. Haralds Sohn trat als Haakon VIII. dessen Nachfolge an, seine Frau Mette-Marit ist die neue Königin des Landes.

Der Tod des dienstältesten Monarchen Europas löste international große Anteilnahme aus. Auch Norwegens Fußball-Star Erling Haaland zeigte sich tief betroffen.

Vor dem Palast in Oslo versammelten sich tausende Menschen, um ihrem geliebten und beliebten König Harald zu gedenken. (AFP/dpa)