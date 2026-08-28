Prinz Gabriel von Belgien hat am Donnerstag seine Ausbildung an der Königlichen Militärakademie in Brüssel abgeschlossen. Der 23-Jährige erwarb laut dem Magazin „Hello!“ im Rahmen einer Zeremonie seinen Masterabschluss im Fachbereich Sozial- und Militärwissenschaften. Zu den Feierlichkeiten begleiteten ihn seine Eltern, König Philippe und Königin Mathilde, sowie seine ältere Schwester, Kronprinzessin Elisabeth.

Während des Festakts wurden die Absolventinnen und Absolventen der verschiedenen Jahrgänge der Akademie geehrt. Sowohl König Philippe als auch Prinzessin Elisabeth, die ihre Ausbildung an der Militärakademie bereits im Jahr 2023 beendet hatte, trugen ihre offiziellen Uniformen der belgischen Streitkräfte.

Prinz Gabriel schlägt reguläre militärische Laufbahn ein

Nach Angaben des Königshauses wird Prinz Gabriel im Anschluss eine reguläre militärische Laufbahn einschlagen. Eine entsprechende Gesetzesänderung des Ministerrats aus dem Mai ermöglicht es Mitgliedern der königlichen Familie erstmals, eine bezahlte berufliche Tätigkeit innerhalb der Streitkräfte auszuüben.

In einer offiziellen Mitteilung des Palastes heißt es dazu: „Heute erhält Prinz Gabriel seinen Masterabschluss in Sozial- und Militärwissenschaften an der Königlichen Militärakademie.

Sein Weg bei den Streitkräften setzt sich an der Infanterieschule in Arlon fort. Dort wird er zum Zugführer der Infanterie ausgebildet. Anschließend absolviert er die Fallschirmjägerausbildung in Marche-les-Dames und Schaffen.“

Belgische Royals melden sich zum Tod von König Harald

Während des Festakts wurden die Absolventinnen und Absolventen der verschiedenen Jahrgänge der Akademie geehrt. Copyright: IMAGO/Belga

Die belgische Königsfamilie sprach zudem ihr Beileid zum Tod von König Harald V. von Norwegen aus, der am Freitagmorgen verstarb. Der Palast teilte dazu mit: „Mit großer Trauer haben wir vom Tod Seiner Majestät König Harald V. von Norwegen erfahren. Als dienstältester Monarch Europas war er vor allem ein König, der seinem Volk stets nah blieb. Sein Humor, seine Menschlichkeit und seine Aufrichtigkeit machten ihn zu einem wahrhaft besonderen Menschen, der von vielen hoch geschätzt wurde.“

Weiter hieß es: „Unsere familiären Bande verliehen unserer Beziehung eine Dimension, die weit über das Protokoll hinausging. Wir werden die gemeinsamen Momente in ehrender Erinnerung behalten.“