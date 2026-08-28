Das norwegische Königshaus trauert um sein Staatsoberhaupt: König Harald V. ist am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren im Rikshospitalet friedlich entschlafen. Der Monarch stand seit 1991 an der Spitze Norwegens.

In der offiziellen Mitteilung des Hofes hieß es: „Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Seine Majestät König Harald heute verstorben ist. König Harald ist am Freitag, dem 28. August, um 06.35 Uhr im Rikshospitalet friedlich eingeschlafen. [...] Er hinterlässt seine Ehefrau, Königin Sonja (89), sowie seine Kinder, Kronprinz Haakon (53) und Prinzessin Märtha Louise (54).“

Zahlreiche europäische Monarchien bekundeten daraufhin ihr tiefes Mitgefühl.

Dänische Royals

König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark schrieben an den künftigen König: „Lieber Haakon, mit großer Trauer haben wir vom Tod deines Vaters, Seiner Majestät König Harald, erfahren. [...] Über 35 Jahre hinweg war König Harald eine starke Integrationsfigur für das norwegische Volk. Er verband Pflichtbewusstsein und Verantwortung mit Präsenz und Mitgefühl. [...] Du trittst nun deine Rolle als König an. Wir wissen, dass du diese Aufgabe mit derselben Ehre und Würde tragen wirst wie dein Vater.“

Niederländische Royals

König Willem-Alexander, Königin Máxima und Prinzessin Beatrix drückten ihren Schmerz aus: „Mit tiefer Trauer haben wir vom Tod Seiner Majestät König Harald V. von Norwegen erfahren. [...] König Harald diente seinem Land mit Liebe, Stolz und Hingabe. [...] In dieser schweren Zeit gelten unsere Gedanken Königin Sonja, der norwegischen Königsfamilie und dem norwegischen Volk. [...] Takk for alt.“

Schwedische Royals

Aus Schweden übermittelte König Carl XVI. Gustaf persönliche Abschiedsworte: „Mit großer Trauer haben meine Familie und ich die Nachricht erhalten, dass unser lieber Freund, König Harald, verstorben ist. [...] Sowohl als Staatsoberhaupt als auch als erfolgreicher Sportler war König Harald ein herausragender Repräsentant seines Landes. [...] Meinem lieben Patenkind Haakon, der nun seinem Vater als König von Norwegen nachfolgt, wünsche ich alles Glück und viel Erfolg bei seinen bevorstehenden Aufgaben [...].“

Enge Verbindungen zu den europäischen Monarchien

König Harald pflegte über viele Jahrzehnte ein enges Verhältnis zu den übrigen europäischen Herrscherhäusern, insbesondere zur britischen Krone. Mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. verband ihn eine herzliche Freundschaft und eine Verwandtschaft als Cousin zweiten Grades.

Nach ihrem Tod im September 2022 hatte er gewürdigt: „Fast ein ganzes Jahrhundert lang widmete Ihre Majestät ihr Leben dem Dienst für das Commonwealth [...]. Ganz persönlich trauere ich um den Verlust einer geschätzten Verwandten und vertrauten Freundin. Harald R.“