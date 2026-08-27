Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) sind nach Informationen der BBC am Mittwoch mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in Großbritannien eingetroffen.

Damit zeichnet sich laut dem britischen öffentlich-rechtlichen Sender eine dauerhafte Rückkehr der Familie in Harrys Heimat ab, nachdem die Sussexes vor über sechs Jahren ihre offiziellen Pflichten im britischen Königshaus niedergelegt und sich in Kalifornien niedergelassen hatten.

Harry und Meghan sollen in London eingetroffen sein

Ein wesentlicher Grund für den zeitnahen Umzug ist die Einschulung der Kinder. Archie und Lilibet sind demnach bereits an einer britischen Schule angemeldet, an der in der kommenden Woche das neue Schuljahr beginnt.

Zudem soll die Familie beabsichtigen, ihren Kindern eine engere Bindung an Großbritannien zu ermöglichen. Eine Rückkehr in den Kreis der arbeitenden Mitglieder des Königshauses ist damit jedoch nicht verbunden; das Paar kehrt als Privatpersonen zurück.

Neben der schulischen Zukunft des Nachwuchses spielen auch familiäre und persönliche Beweggründe eine Rolle. Harry habe seine Heimat, sein soziales Umfeld sowie bestehende Kontakte vermisst und beabsichtige, sich künftig wieder intensiver seinen britischen Wohltätigkeitsprojekten zu widmen.

Schulstart für Prinz Archie und Prinzessin Lilibet steht bevor

Zudem habe sich das Verhältnis zu König Charles III. (77) zuletzt verbessert, was nun regelmäßigere persönliche Begegnungen und mehr Zeit zwischen dem Monarchen und seinen Enkelkindern ermöglichen könnte. Ob die Familie den britischen Feiertag „Summer Bank Holiday“ am 31. August im Kreis der Königsfamilie verbringt, ist derzeit nicht bekannt.

Als künftiger Wohnsitz ist nach Informationen der BBC ein privates Anwesen in der Region Cotswolds außerhalb Londons vorgesehen.

Im Umfeld des Königshauses sorgt die Entwicklung offenbar für Erstaunen. Ein langjähriger Palast-Mitarbeiter äußerte gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Die Mitarbeiter im Palast sind perplex und überrumpelt von dieser Nachricht.“ Weiter ergänzte er: „Das kommt völlig überraschend. Damit hat selbst in der Königsfamilie niemand gerechnet.“