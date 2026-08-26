Nach der Veröffentlichung privater Aufnahmen von Kronprinz Christian beim dänischen Musikfestival Smukfest hat das Königshaus an die Medien appelliert. Die Palastleitung bittet in einer Stellungnahme gegenüber dem dänischen Sender TV2 um mehr Diskretion und Respekt vor der Privatsphäre junger Royals in ihrer Freizeit.

Anlass für die Reaktion des Palastes sind Fotos und Videos, die den 20-jährigen Thronfolger während des Festivals in Skanderborg zeigen und anschließend von dänischen Medien verbreitet wurden. In der TV2-Sendung Presselogen erklärte Nina Munch-Perrin, Kommunikationschefin des Hofes:

Kommunikationschefin äußert sich in dänischer TV-Sendung

Wir sind uns bewusst, dass es mediale Aufmerksamkeit erregen kann, wenn Mitglieder der Königsfamilie Festivals besuchen – auch wenn dies privat geschieht. Wozu wir insbesondere mit Blick auf die jungen Royals eindringlich aufrufen möchten, ist mehr Zurückhaltung, was die Menge, die Länge und die Nähe von Aufnahmen und Bildern betrifft.

Dem Hof gehe es vor allem darum, dass der Sohn von König Frederik und Königin Mary sowie andere junge Mitglieder des Königshauses ihre Freizeit möglichst ungestört verbringen können. Es müsse Raum für ein Jugendleben geben, weshalb es nicht nötig sein dürfe, dass der Kronprinz selbst hingehen und Grenzen setzen müsse, so Munch-Perrin in der Sendung weiter.

Smukfest sorgt wiederholt für Debatten um Privatsphäre

Das Musikfestival Smukfest zählt seit Jahren zum regelmäßigen Sommerprogramm des ältesten Sohnes von König Frederik X. und Königin Mary. Christian wird dort regelmäßig gemeinsam mit Freundinnen und Freunden im Publikum gesehen.

Bereits im Sommer 2025 rückte sein Privatleben rund um die Veranstaltung in den Fokus der Öffentlichkeit. Damals besuchten Christian und seine Schwester Prinzessin Isabella das Festival gemeinsam mit Freunden und einer angeblichen festen Freundin des Kronprinzen.

Nachdem Augenzeugen über das Zusammentreffen berichtet hatten, kursierte zudem ein kurzes Video auf der Plattform TikTok. Eine offizielle Bestätigung zu Beziehungsgerüchten gab das dänische Königshaus nicht ab. (jag)