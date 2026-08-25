Die britische Königsfamilie zeigt sich während ihres traditionellen Sommerurlaubs in Schottland geschlossen in der Öffentlichkeit. Prinzessin Kate und Prinz William besuchten am Sonntag gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) den Gottesdienst in der Kirche Crathie Kirk nahe Schloss Balmoral.

Neben dem Thronfolgerpaar nahmen weitere hochrangige Mitglieder der Royal Family an dem Kirchgang teil, darunter König Charles III. und Königin Camilla, Prinzessin Anne mit ihrem Ehemann Sir Timothy Laurence sowie Prinz Edward in Begleitung seiner Tochter Lady Louise. Schloss Balmoral dient den Royals seit der Regentschaft von Königin Victoria als traditioneller Rückzugsort in den Spätsommermonaten.

Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Großbritannien

Der öffentliche Auftritt der Familie folgt unmittelbar auf Berichte über die bevorstehende Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Großbritannien. Das Paar plant demnach einen längeren Aufenthalt im Vereinigten Königreich. Ihre beiden Kinder, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), sollen ab September dort eingeschult werden. König Charles III. war laut US-Medienberichten Mitte August über die Pläne informiert worden.

Erst vor wenigen Wochen hatte es Medienberichten zufolge ein Treffen zwischen Prinz Harrys Familie und König Charles III. gegeben. Es handelte sich dabei um das erste persönliche Zusammentreffen des Monarchen mit Meghan, Archie und Lilibet seit vier Jahren.

Chancen auf Annäherung zwischen William und Harry

Das Verhältnis zwischen den Brüdern William und Harry gilt nach dem Rückzug der Sussexes aus dem engeren Kreis des Königshauses im Jahr 2020 und den nachfolgenden Veröffentlichungen als stark belastet. Die räumliche Nähe durch die Rückkehr nach Großbritannien könnte laut Beobachtern und Kreisen aus dem Umfeld der Familie jedoch neue Gelegenheiten für einen Dialog bieten. Das berichtet das Magazin „People“.

Bereits im Mai 2025 hatte Prinz Harry in einem Interview mit der BBC den Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner Familie geäußert. Auch Prinzessin Kate und König Charles III. könnten Beobachtern zufolge eine vermittelnde Rolle einnehmen.

Neben den familiären Plänen stehen für Herzogin Meghan offenbar auch neue berufliche Entwicklungen im Raum. Branchenberichten zufolge befindet sich die Herzogin in frühen Gesprächen über eine Rolle in der Netflix-Serie „The Gentlemen“ von Regisseur Guy Ritchie. Konkrete Details zu Umfang und Art des möglichen Engagements sind bislang nicht offiziell bestätigt.