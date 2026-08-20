Meghan und Harry„Perplex und überrumpelt“ – Rückkehr der Royals sorgt für Aufruhr im Palast

Die angekündigte Rückkehr von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) nach Großbritannien wird von neuen Erkenntnissen über die Beweggründe begleitet. Nachdem der „Telegraph“ exklusiv als erstes Medium über den für August geplanten Umzug der Familie aus Kalifornien berichtet hatte, zeichnen Berichte aus dem Umfeld des Palastes nun ein genaueres Bild der Hintergründe.

Reaktionen im Palast: Mitarbeiter von Harrys Entscheidung völlig überrumpelt

Laut Informationen der „Bild“ aus Palastkreisen habe die Nachricht im Buckingham-Palast für großes Erstaunen gesorgt. Ein langjähriger Palast-Mitarbeiter äußerte gegenüber der Zeitung: „Die Mitarbeiter im Palast sind perplex und überrumpelt von dieser Nachricht.“ Zudem hieß es: „Das kommt völlig überraschend. Damit hat selbst in der Königsfamilie niemand gerechnet.“

Tritt Prinz Harry auch wieder öfter bei royalen Events auf? (Archivbild) Copyright: dpa

Als wesentlicher Auslöser für den Schritt gilt der Gesundheitszustand von König Charles III. (77). Harry und Meghan hatten den Monarchen im Juli gemeinsam mit ihren Kindern auf dessen Landsitz Highgrove besucht. Der König befindet sich seit zwei Jahren wegen einer Krebserkrankung in medizinischer Behandlung. Der Palast-Mitarbeiter erklärte dazu gegenüber „Bild“: „Um den aktuellen Stand seiner Krebserkrankung wird im Palast ein großes Geheimnis gemacht. Nur die Engsten sind eingeweiht.“

Sorge um König Charles III.: Brachte die Krebserkrankung das Umdenken?

Neben der Erkrankung des Königs spielten offenbar auch familiäre Überlegungen hinsichtlich der gemeinsamen Kinder Archie (7) und Lilibet (5) eine zentrale Rolle. Der Monarch habe den seltenen direkten Kontakt zu seinen Enkeln bedauert, der sich zuvor weitgehend auf Videogespräche beschränkte.

Herzogin Meghan und Prinz Harry (Archivbild) Copyright: AP

Zudem sei geplant, dass die Kinder ab September Schulen im Vereinigten Königreich besuchen. „Prinz Archie und Prinzessin Lilibet sind ein wichtiger Faktor. Harry wollte immer, dass seine Kids in England und nicht in den USA zur Schule gehen“, so der Palast-Mitarbeiter weiter.

Zusätzlich soll ein emotionaler Besuch Harrys in der Heimat den Entschluss beeinflusst haben. Im Juli besuchte der Prinz seinen Onkel Charles Spencer auf dem Familiensitz Althorp und verweilte am Grab seiner Mutter, Lady Diana.

Diesbezüglich äußerte sich auch Ailsa Anderson, die ehemalige Pressesprecherin von Queen Elizabeth II., am Donnerstag gegenüber der BBC: „Ich frage mich, ob das seine Sichtweise verändert hat und er wirklich zurückkommen möchte, weil er sein Leben hier in den vergangenen sechs Jahren vermisst hat.“