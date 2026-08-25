Für Prinzessin Sofia von Schweden stand zu Beginn der neuen Arbeitsphase nach der Sommerpause ein Termin mit starkem persönlichem Bezug auf dem Programm: Zum ersten Mal seit sieben Jahren absolvierte die 41-Jährige am Dienstag (25. August 2026) wieder einen offiziellen Termin in ihrer Heimatgemeinde Älvdalen in der Region Dalarna.

Wie das schwedische Magazin „Svensk Damtidning“ berichtet, eröffnete die Ehefrau von Prinz Carl Philip dort einen neuen, barrierefreien Wanderweg im Fulufjäll-Gebirge.

Prinzessin Sofia: Bewegender Empfang in Älvdalen

Vor Ort zeigte sich die Prinzessin sichtlich bewegt über den Empfang in den heimatlichen Bergen, in denen sie gemeinsam mit ihren Eltern und zwei Schwestern aufgewachsen ist. Das nun fertiggestellte Projekt hat eine rund zehnjährige Vorgeschichte: Über eine rund 750 Meter lange Holzrampen-Konstruktion erhalten nun auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Familien mit Kinderwagen einen erleichterten Zugang zur alpinen Landschaft und zu Schwedens höchstem Wasserfall, dem Njupeskär.

Bereits bei ihrem ersten offiziellen Besuch nach der Hochzeit im Jahr 2016 hatte Sofia ihre Verbundenheit mit der Region betont: „Ich bin sehr dankbar dafür, hier aufgewachsen zu sein und all das Schöne erleben zu dürfen, was Dalarna zu bieten hat.“

Strukturelle Herausforderungen in der Heimatgemeinde

Der Besuch der Prinzessin fällt in eine Zeit, in der die ländliche Region vor demografischen Aufgaben steht. Zwar erzielen die Schülerinnen und Schüler in Älvdalen landesweit überdurchschnittlich gute Qualifikationsraten für die gymnasiale Oberstufe, jedoch machen sich sinkende Geburtenzahlen zunehmend im Bildungssystem bemerkbar.

Vor zwei Jahren musste vor Ort bereits eine Vorschule geschlossen werden. Torbjörn Martinsson, Schulamtsleiter der Gemeinde Älvdalen, ordnete die Situation gegenüber dem regionalen Nachrichtenportal „Siljan News“ jedoch sachlich ein: „Ich möchte betonen, dass dies im Moment kein Thema für weitere Schließungen ist, auch wenn ich die Zahlen natürlich genau verfolge.“

Das Thema Bildung und das Wohlergehen von Kindern bilden seit jeher einen Schwerpunkt in der Arbeit der Prinzessin, die unter anderem Mitgründerin der Hilfsorganisation „Project Playground“ ist und gemeinsam mit ihrem Ehemann die Prinzenpaar-Stiftung („Prinsparets Stiftelse“) leitet. Nach den Terminen in ihrer Heimat kehrt Sofia nun wieder in den regulären Alltag in Stockholm zurück.