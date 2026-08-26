Bei einem Festkonzert zu Ehren von Königin Silvia haben sich Kronprinzessin Victoria und ihre Tochter Prinzessin Estelle auf Schloss Drottningholm präsentiert. Neben den sommerlichen Garderoben der schwedischen Thronfolgerinnen fiel bei der Veranstaltung vor allem die sichtbare Entwicklung der 14-jährigen Estelle auf. Das berichtet die schwedische Zeitschrift „Svensk Damtidning“.

Anlass der Feierlichkeiten am 23. August 2026 auf der Insel Lovön war ein Festkonzert im Schlosstheater Drottningholm zu Ehren der 82-jährigen Königin Silvia. Gemeinsam mit ihrer Tochter Kronprinzessin Victoria und ihrer Enkelin Prinzessin Estelle bildete die Monarchin eine generationsübergreifende Abordnung der königlichen Familie. Silvia wählte für den Anlass ein rosafarbenes, kariertes Kostüm.

Prinzessin Estelle leiht Schuhe von Kronprinzessin Victoria

Die 14-jährige Prinzessin Estelle trug laut dem Royal-Blog „newmyroyals.com“ zu der Veranstaltung ein pastellgelbes Minikleid des schwedischen Labels By Malina sowie eine Handtasche von Bottega Veneta. Bei der Schuhwahl griff die Schülerin auf den Kleiderschrank ihrer Mutter zurück: Die Absatzsandalen hatte Kronprinzessin Victoria bereits im Jahr 2023 während einer Reise nach Australien getragen. Durch die Schuhe mit Absatz überragte der Teenager die 49-jährige Kronprinzessin um einige Zentimeter.

Kronprinzessin Victoria zeigte sich in einem ärmellosen, floral gemusterten Kleid der Marke Saloni mit rosa und grünen Elementen. Dazu kombinierte die schwedische Thronfolgerin farblich abgestimmte grüne Pumps von Gianvito Rossi sowie passende Ohrringe. Der gemeinsame Termin unterstrich die Verbundenheit der drei Generationen im schwedischen Königshaus.

Sommerliches Ensemble bei den schwedischen Royals

In den sozialen Netzwerken sorgt der Auftritt unterdessen für reichlich Gesprächsstoff. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich verblüfft darüber, wie schnell die 14-jährige Prinzessin gewachsen ist und wie erwachsen sie an der Seite ihrer Mutter wirkt. Manche geben sogar an, Estelle auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen.

In vielen Kommentaren werden die Reife und der stilsichere Auftritt der künftigen Thronfolgerin hervorgehoben, während der sichtbare Größenunterschied zu Victoria für staunende Reaktionen sorgt.