„Da kommt er nicht mehr raus“König Harald V. immer schwächer – Familie versammelt sich

Der Gesundheitszustand von Norwegens König Harald V. hat sich erneut zugespitzt. Wie der Osloer Palast am Donnerstag mitteilte, sei die Lage des 89-jährigen Monarchen derzeit sehr ernst. Aufgrund der aktuellen Entwicklung sagten sowohl Königin Sonja als auch Kronprinz Haakon ihre anstehenden Termine ab.

Unterdessen versammelt sich aktuell die Familie am Krankenbett des Königs. Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit sind im Rikshospitalet bei Harald, später trafen auch Prinzessin Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Astrid in der Klinik ein.

Familie eilt ins Krankenhaus – auch Marius Borg Høiby gesichtet

Besonders bemerkenswert ist, dass laut der Zeitung „VG“ auch Marius Borg Høiby ins Krankenhaus kam. Der 29-Jährige steht derzeit unter Hausarrest mit elektronischer Fußfessel. Er darf seine Unterkunft auf Skaugum grundsätzlich nur für bestimmte Zwecke verlassen – ein Krankenbesuch bei einem Familienangehörigen ist ausdrücklich erlaubt.

Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit fahren ins Krankenhaus. Copyright: AFP

Der renommierte norwegische Hämatologe und Professor Bjørn Tore Gjertsen schätzt den Zustand von König Harald V. als sehr ernst ein. „Ich glaube, da kommt er nicht mehr raus“, sagte Gjertsen dem norwegischen Magazin „Se og Hør“ und verwies auf das hohe Alter sowie die Krankengeschichte des Königs. Angesichts dessen müsse man sich laut Gjertsen auf das Schlimmste vorbereiten.

Harald V. wird bereits seit dem 17. August im Osloer Nationalkrankenhaus behandelt. Grund für den stationären Aufenthalt ist eine bakterielle Infektion im Blut, gegen die er intravenös Antibiotika erhält. Zuvor war der Monarch bereits über mehrere Wochen hinweg wegen einer hämolytischen Anämie, einer Form der Blutarmut, mit Kortison therapiert worden.

König Harald kämpft seit Längerem mit schweren Gesundheitsproblemen

Für das norwegische Staatsoberhaupt, das seit 1991 auf dem Thron sitzt, reiht sich der aktuelle Klinikaufenthalt in eine längere Serie gesundheitlicher Probleme ein. Im Jahr 2024 musste ihm nach einer Infektion während einer Auslandsreise in Malaysia ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt werden.

Kronprinz Haakon übernimmt während der verlängerten Krankschreibung seines Vaters weiterhin als Regent die offiziellen Staatsgeschäfte. Am Krankenbett des Königs wechselt sich die Familie derzeit ab.

Kronprinzessin Mette-Marit und Prinz Sverre Magnus fahren zur Klinik

Nachdem Königin Sonja sowie Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit – unter anderem am Tag ihrer Silberhochzeit – ihren Besuch abstatteten, wurde am Mittwochnachmittag auch Enkel Prinz Sverre Magnus erstmals vor der Klinik gesichtet. Der 20-Jährige fuhr gemeinsam mit seiner Mutter Mette-Marit am Nachmittag am Osloer Krankenhaus vor.

Ob Königin Sonja ihre geplante Reise nach Trøndelag Anfang September wie vorgesehen allein antreten wird, bleibt angesichts der jüngsten Absagen offen.

Auch die Ehefrau des Königs blickt auf eine Reihe gesundheitlicher Rückschläge zurück: Erst im Mai 2026 musste die 89-Jährige wegen Vorhofflimmerns und einer Herzschwäche stationär im Rikshospitalet behandelt werden. Zudem trägt sie seit Anfang 2025 einen Herzschrittmacher, nachdem sie damals unter anderem wegen Atemnot per Hubschrauber in die Klinik eingeliefert worden war.