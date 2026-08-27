„Wie viel soll ich abschneiden?“Kronprinzessin Victoria schwingt das Messer beim Ostsee-Termin

Wenn es um Gewässerschutz geht, tauscht Schwedens Kronprinzessin Victoria die Abendrobe gerne gegen Jeanshemd, Rettungsweste und Schirmmütze. Am „Tag der Ostsee“ zeigte sich die 49-Jährige nun erneut in ihrem Element – und bewies laut einem Bericht des schwedischen Magazins „Svensk Damtidning“ vollen Körpereinsatz mit ungewöhnlichem Werkzeug.

Gegen 13.00 Uhr rollte die königliche Limousine am Steg von Dalarö vor. Bei strahlendem Sonnenschein und über 20 Grad ging es per Boot hinaus in die Schären vor Ornö. Ziel des Arbeitsbesuchs waren Miesmuschelzuchten in der Bucht Jungfrufjärden.

Kronprinzessin Victoria zeigt sich bodenständig beim Schären-Auftritt

Hinter dem Ausflug steckt ein ernster ökologischer Ansatz: Die Ostsee leidet massiv unter Überdüngung. Miesmuscheln dienen dabei als natürliche Kläranlagen, indem sie schädlichen Stickstoff und Phosphor aus dem Wasser filtern. Werden die Muscheln geerntet, werden die Nährstoffe dem Meer dauerhaft entzogen.

Dass es sich nicht um einen reinen Fototermin handelte, zeigte sich auf der Ernteprahm: Um eine Probeleine der Zucht zu kappen, griff die Kronprinzessin kurzerhand zu einem simplen Küchenbrotmesser. „Wie viel soll ich abschneiden? Zwei Meter?“, fragte Victoria pragmatisch, bevor sie das Seil durchtrennte.

Schwedische Thronfolgerin packt selbst mit an

Nach zweistündiger Fahrt im Schaukelgang und Erklärungen der begleitenden Meeresbiologen zeigte sie sich optimistisch. Auf die Frage, ob es noch Hoffnung für das bedrohte Binnenmeer gebe, antwortete sie: „Daran müssen wir glauben!“

Die größte Überraschung des Tages wartete jedoch am Ende: Aus den geernteten Ostseemuscheln wird proteinreiches Tierfutter hergestellt. In der offiziellen Geschenktüte für die Mutter von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar befand sich daher eine Futterprobe für Palasthund Rio, der sich auf Schloss Haga über ein maritimes Abendessen freuen durfte.

Dass Schwedens Thronfolgerin auf schwankenden Booten nicht zögert und ohne Berührungsängste zum Küchenwerkzeug greift, überrascht in ihrer Heimat niemanden. Victoria gilt als ausgesprochen wetterfest und naturverbunden – geprägt von der schwedischen Outdoor-Kultur und ihrer engen Verbindung zur Natur. Hinzu kommt ihre militärische Ausbildung bei den schwedischen Streitkräften, die sie unter anderem auf den Dienst als Offizierin vorbereitete.