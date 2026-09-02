In einer feierlichen und stillen Prozession ist der Sarg von König Harald V. am Montagnachmittag (31. August 2026) durch die Räumlichkeiten des Königlichen Schlosses in Oslo überführt worden.

Ab 16.00 Uhr trugen die Kinder und Enkelkinder den Sarg des verstorbenen Monarchen vom Roten Salon über den Gelben Salon, den Spiegelsaal und die Festsäle zur Schlosskapelle, bevor der Adjutantenstab die weitere Begleitung übernahm.

An der Spitze des Trauerzugs schritten König Haakon VIII. und Kronprinzessin Ingrid Alexandra, gefolgt von Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Märtha Louise. Dahinter schlossen sich Märtha Louises Töchter Maud Angelica, Leah Isadora und Emma Tallulah Behn sowie Marius Borg Høiby an.

Erster offizieller Termin für die neue Königin

Dahinter folgten Königin Sonja und Königin Mette-Marit, die den Weg Hand in Hand zurücklegten. Für Mette-Marit markierte die Prozession den ersten offiziellen Termin in ihrer neuen Funktion als Königin, nachdem sie am Vortag aufgrund ihrer Genesung nach einer Lungentransplantation beim Trauergottesdienst in Asker gefehlt hatte.

Auch Marius Borg Høiby nahm an der Überführung teil. Die Polizei hatte dem 29-Jährigen, der seine Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung auf Gut Skaugum verbringt, eine Ausnahmegenehmigung für die Zeremonie sowie für das Staatsbegräbnis am 9. September erteilt.

Aufbahrung in der Schlosskapelle

Der Sarg von König Harald V. von Norwegen wird von Mitgliedern der königlichen Familie aus dem Roten Salon in die Schlosskapelle in Oslo überführt. In der Mitte kann man Mette-Marit und Sonja Hand in Hand erkennen. Copyright: AFP

In der Schlosskapelle wurde der geschlossene Sarg auf einem mit Samt bezogenen Katafalk aufgebahrt, geschmückt mit Blumenkränzen der Familie sowie den Insignien der Krone – darunter das Reichsschwert, die Königskrone und ausgewählte Orden.

Für Mette-Marit markierte die Prozession den ersten offiziellen Termin in ihrer neuen Funktion als Königin, nachdem sie am Vortag aufgrund ihrer Genesung nach einer Lungentransplantation beim Trauergottesdienst in Asker gefehlt hatte. Copyright: AFP

Nach einer privaten Gedenkstunde der königlichen Familie erhält ab Dienstagnachmittag um 14.00 Uhr auch die norwegische Bevölkerung die Möglichkeit, bis zum Staatsbegräbnis am 9. September in der Schlosskapelle Abschied von König Harald zu nehmen.

Zum Staatsbegräbnis werden zahlreiche hochrangige Gäste aus ganz Europa in Oslo erwartet. Vor allem aus den eng befreundeten und verwandten Königshäusern in Schweden, Dänemark und Großbritannien gilt die Anreise von Spitzenvertretern des Adels als sicher. Eine offizielle und vollständige Gästeliste der internationalen Teilnehmer hat der norwegische Palast bislang allerdings noch nicht herausgegeben.

Die diplomatischen Abstimmungen zwischen den europäischen Königshäusern und den Staatskanzleien laufen derzeit auf Hochtouren. Die finale Teilnehmerliste wird in den kommenden Tagen vor der Beisetzung erwartet.