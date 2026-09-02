Nach dem Tod von Norwegens König Harald V. hat dessen älteste Enkelin Maud Angelica Behn (23) ihren geplanten öffentlichen Auftritt am Montag (31. August) laut einem Bericht von „Se og Hør“ kurzfristig abgesagt. Die Tochter von Prinzessin Märtha Louise und des 2019 verstorbenen Künstlers Ari Behn sollte bei der Herbstpräsentation der traditionsreichen Glasmanufaktur „Magnor Glassverk“ als Hauptgast erscheinen, um eine gemeinsam entworfene Glaskollektion vorzustellen.

Präsentation findet im stillen Rahmen statt

Das Unternehmen entschied nach Beratungen, die Fachveranstaltung trotz des Fernbleibens der Designerin durchzuführen, passte das Rahmenprogramm jedoch den Umständen an. „Nach sorgfältiger Abwägung haben Homebrands und Magnor Glassverk beschlossen, die Fachpräsentation wie geplant durchzuführen, jedoch in einem gedämpfteren Rahmen. Wir werden mit einer Schweigeminute beginnen.

Unsere Gedanken sind bei der Königsfamilie. Aus Respekt vor ihrem Großvater und ihrer Familie nimmt Behn nicht an der heutigen Präsentation teil“, erklärte Lena Klanderud von „Magnor Glassverk“ gegenüber der norwegischen Zeitschrift „Se og Hør“.

Bei den Entwürfen handelt es sich um die Vasenserie „VI MØTES“ sowie mundgeblasene Glasherzen der Reihe „TIL DEG“. Die Objekte knüpfen gestalterisch an frühere Entwürfe ihres Vaters Ari Behn an und thematisieren Aspekte wie zwischenmenschlichen Zusammenhalt und Trauerbewältigung.

Enge Verbindung zu König Harald und Königin Sonja

Maud Angelica Behn, die 2003 als erstes biologisches Enkelkind des Königspaares geboren wurde, pflegte zeit ihres Lebens ein enges Verhältnis zu ihren Großeltern. Die Beziehung vertiefte sich insbesondere nach dem Tod ihres Vaters Ari Behn im Jahr 2019, wie König Harald später in seinen Memoiren „Kongen forteller“ festhielt.

Behn teilt zudem mit ihrer Großmutter Königin Sonja das Interesse an Bildender Kunst und hat sich in den vergangenen Jahren als Künstlerin und Autorin profiliert.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Märtha Louise und ihren Schwestern Leah Isadora und Emma Tallulah hatte Behn am Sonntag im Roten Salon des Königlichen Palastes in Oslo im privaten Kreis Abschied von König Harald genommen.

Für Montagnachmittag um 16.00 Uhr ist vorgesehen, dass die Kinder und Enkelkinder die Bahre des verstorbenen Monarchen in einer feierlichen Prozession durch die Säle des Schlosses in die Schlosskapelle geleiten. (jag)