Tausende Menschen haben am Dienstagnachmittag in Oslo den Weg von Norwegens neuem Monarchen zum Parlament (Storting) gesäumt. Entlang der Prachtstraße Karl Johans gate herrschte laut der Tageszeitung „VG“ feierliche Stimmung, als König Haakon VIII. zur offiziellen Eidesleistung vor die Abgeordneten gefahren wurde.

Norwegens neuer König Haakon VIII. trifft zur feierlichen Eidesleistung im Parlament in Oslo ein, nachdem er infolge des Todes seines Vaters König Harald V. den Thron bestiegen hat. Copyright: AFP

Gegen 12.50 Uhr verließ der Monarch das Schloss in einem offenen Lincoln Continental aus dem Jahr 1966. Das Fahrzeug hat eine lange königliche Tradition: Es diente bereits 1968 bei der Hochzeit von Harald und Sonja sowie 2001 bei der Trauung von Haakon und Mette-Marit als Brautwagen.

Historische Fahrt durch Oslo im Hochzeitsauto

Kronprinzessin Ingrid Alexandra trifft im Storting ein, wo König Haakon VIII. gemäß der Verfassung seinen Eid ablegen wird. Copyright: Terje Pedersen/NTB Pool/dpa

Begleitet wurde der König von Kronprinzessin Ingrid Alexandra, die ihren Eid schriftlich beim Parlament einreichen wird. Im Plenarsaal verfolgten Königin Sonja und Prinz Sverre Magnus das Geschehen. Königin Mette-Marit fehlte bei den Feierlichkeiten aufgrund von Komplikationen nach ihrer Lungentransplantation im Juni. Rund 1000 Angehörige der Garde sowie der Teilstreitkräfte von Heer, Luftwaffe und Marine bildeten entlang der Strecke ein Spalier.

Prinz Sverre Magnus von Norwegen trifft im Storting ein. Copyright: Terje Pedersen/NTB Pool/dpa

Im voll besetzten Plenarsaal, wo die Anwesenden formell in Schwarz gekleidet waren, empfingen die Vizepräsidenten des Stortings den König. Parlamentspräsident Masud Gharahkhani eröffnete die Sitzung und betonte die Verbindung von Monarchie und Demokratie: Es sei der Wille des Volkes, dem sich auch der König verpflichte.

Treueschwur auf die norwegische Verfassung

Königin Sonja trifft am Storting ein. Copyright: Terje Pedersen/NTB Pool/dpa

Anschließend leistete Haakon VIII. seinen Eid auf die norwegische Verfassung: Er schwöre, das Königreich Norwegen in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und seinen Gesetzen zu regieren, so wahr ihm Gott helfe. Die Zeremonie wurde von lautem Jubel der versammelten Menschenmenge auf dem Vorplatz begleitet.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Königin Sonja treffen am Parlament in Oslo ein. Copyright: AFP

In einer kurzen Ansprache drückte der neue König seine Hoffnung aus, das enge Verhältnis zwischen dem Parlament und seinen Vorgängern – seinem Vater Harald, seinem Großvater Olav und seinem Urgroßvater Haakon – fortzuführen und weiterzuentwickeln.

Die Königin und er stünden bereit, ihren Dienst für Land und Volk zu leisten, so Haakon VIII., der in dieser Tradition auch das historische königliche Motto „Alt for Norge“ („Alles für Norwegen“) übernahm.