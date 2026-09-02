Nach dem Tod von König Harald V. hat sich die norwegische Königsfamilie im Osloer Schloss versammelt, um den Sarg des verstorbenen Monarchen in die Schlosskapelle zu überführen.

An der Zeremonie am Montagnachmittag (31. August) um 16.00 Uhr nehmen neben König Haakon, Königin Sonja, Königin Mette-Marit und Prinzessin Märtha Louise auch die Enkelkinder des Königs teil. Während des Trauerzugs werden zudem die königlichen Insignien, darunter die Königskrone und das Reichsschwert, mitgeführt.

Ausnahmegenehmigung für Marius Borg Høiby

Auch Marius Borg Høiby, der Sohn von Königin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung, ist im Schloss eingetroffen. Medienberichten zufolge ist seine Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten an Auflagen gebunden, da sich der 29-Jährige derzeit unter elektronischer Überwachung auf dem Gut Skaugum befindet.

Für das Verlassen des Anwesens lag eine behördliche Ausnahmegenehmigung vor. „Die Staatsanwaltschaft hat Grund gesehen, Høibys Anträgen auf Ausgänge im Zusammenhang mit dem Todesfall stattzugeben“, erklärte Polizeianwältin Oda Karterud gegenüber dem norwegischen Sender TV 2.

Zudem führte sie aus: „Auch für heute, Montag (31. August) wurde im Zusammenhang mit der Überführung des Sarges in die Schlosskapelle sowie für die Beerdigung am 9. September ein Ausgang gewährt.“

Abschied von König Harald und geplante Beisetzung

Der Königshaus-Experte des Senders TV 2, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, ordnete die Anwesenheit Høibys ein: „König Harald war für Marius Borg Høiby wie ein ‚Bonus-Großvater‘, und auch ihm muss es gestattet sein, sich gemeinsam mit der Familie zu verabschieden.“

Marit Tjessem (hinten l-r), Mutter der heutigen Königin von Norwegen, die damalige Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, der damalige Kronprinz Haakon von Norwegen, Sverre Magnus, Prinz von Norwegen, Marius Borg Høiby, Sohn der Kronprinzessin, König Harald V. (vorne l-r), die heutige Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Königin Sonja posieren gemeinsam für ein Gruppenfoto anlässlich des Geburtstages von Prinzessin Ingrid Alexandra. Copyright: Lise Åserud/NTB/dpa

Høiby hatte bereits in den Tagen vor dem Tod des 89-jährigen Monarchen gemeinsam mit der Familie Gelegenheit, sich im Rikshospitalet von König Harald zu verabschieden. Auch in den Tagen nach dem Ableben am vergangenen Freitag hielt er sich im Umfeld der königlichen Familie auf.

Marius Borg Høiby verbüßt seine Untersuchungshaft derzeit unter elektronischer Überwachung auf Gut Skaugum. Mitte Juni war der Sohn von Königin Mette-Marit vom Osloer Amtsgericht unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Da die Verteidigung umgehend Berufung einlegte, ist das Urteil bislang nicht rechtskräftig. Mit dem Beginn des Berufungsverfahrens vor dem Borgarting-Gericht wird Medienberichten zufolge nicht vor 2027 gerechnet.