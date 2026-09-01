Nach dem Tod von König Harald V. ordnet sich das norwegische Königshaus neu. Während Haakon die Amtsgeschäfte als König übernimmt und seine Ehefrau Mette-Marit trotz aller Skandale der letzten Monate zur Königin wird, rückt deren gemeinsame Tochter in den direkten Fokus: Prinzessin Ingrid Alexandra ist als Kronprinzessin Thronfolgerin.

Wie schnell der Übergang vollzogen wird, zeigte sich bereits am Freitagvormittag: Im königlichen Palast trat die Regierung zu einer außerordentlichen Kabinettssitzung zusammen. An der Seite des neuen Monarchen Haakon nahm auch Ingrid Alexandra bereits an dem Treffen teil.

Mit diesem Wechsel schreibt das skandinavische Land Geschichte, denn seit mehr als 600 Jahren stand keine Frau mehr als direkte Thronanwärterin an der Spitze. Zuletzt regierte Königin Margarethe, die im Jahr 1412 verstarb.

Ingrid Alexandra ist nun Kronprinzessin

Grundlage für diesen Schritt ist eine Reform der Thronfolge aus dem Jahr 1990. Damals führte Norwegen die absolute Primogenitur ein, nach der stets das erstgeborene Kind die Krone erbt – unabhängig vom Geschlecht.

Die Regierung tritt am Freitag (28. August) nach dem Tod von König Harald V. zu einer außerordentlichen Kabinettssitzung im Palast in Anwesenheit des neuen norwegischen Königs und bisherigen Kronprinzen Haakon (l) und seiner Tochter Ingrid Alexandra (r) zusammen. Copyright: Heiko Junge/NTB Pool/dpa

Während Prinzessin Märtha Louise trotz ihres Altersvorsprungs gegenüber ihrem jüngeren Bruder Haakon noch nach alter Rechtslage das Nachsehen hatte, profitierte Ingrid Alexandra als erstgeborenes Kind des Thronfolgers unmittelbar von der Gesetzesänderung.

König Haakon: Warum die Krönung nach Charles-Vorbild ausfällt

Prunkvolle Krönungszeremonien wie zuletzt bei König Charles III. in Großbritannien sind in Norwegen seit 1906 unüblich. Die formelle Amtsübernahme von Haakon wird sich daher voraussichtlich auf den traditionellen Eid im Staatsrat und vor dem Parlament, dem Storting, beschränken.

Norwegens neuer König Haakon VIII. (2.vl) und Kronprinzessin Ingrid Alexandra (l) treffen in Oslo ein, um an einer außerordentlichen Kabinettssitzung im Palast teilzunehmen, die nach dem Tod von König Harald V. einberufen wurde. Copyright: Heiko Junge/NTB Scanpix via AP/dpa

Auf ihre künftigen Aufgaben als Staatsoberhaupt wurde die 22-Jährige in den vergangenen Jahren schrittweise vorbereitet. Erste offizielle Termine absolvierte sie bereits in jungen Jahren, unter anderem als Taufpatin eines Rettungsboots im Jahr 2015 oder an der Seite von Prinz William und Prinzessin Kate im Osloer Schlossgarten.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra absolviert bereits große Auftritte

Zuletzt trat sie zunehmend eigenständig auf, etwa bei ihrer ersten Solo-Reise in die nördliche Region Finnmark sowie anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises.

Nach ihrem Schulabschluss an der Elvebakken-Gesamtschule, Stationen an der Oslo International School und praktischen Tätigkeiten an der Uranienborg-Schule leistete Ingrid Alexandra ihren Militärdienst bei der Brigade Nord ab. Zu ihren Hobbys zählen das Surfen – in dem sie bereits nationale Juniorentitel gewann – sowie Skifahren und Kickboxen.

Zu ihren Taufpaten zählen unter anderem König Felipe von Spanien, König Frederik von Dänemark und Kronprinzessin Victoria von Schweden. Derzeit studiert die künftige Monarchin Sozialwissenschaften an der Universität Sydney in Australien.