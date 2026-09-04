Der Buckingham Palace hat den ersten Staatsbesuch der kommenden Saison angekündigt: Sultan Haitham bin Tarik von Oman wird vom 20. bis 22. Oktober nach Großbritannien reisen. Es ist der erste Staatsbesuch eines Sultans von Oman seit mehr als vier Jahrzehnten; zuletzt hatte Königin Elizabeth II. im Jahr 1982 den damaligen Herrscher Sultan Qabus empfangen.

Gastgeber des dreitägigen Besuchs sind König Charles III. und Königin Camilla. Auf dem Programm stehen ein zeremonieller Empfang sowie ein Staatsbankett auf Schloss Windsor. Vor dem Hintergrund der Krebserkrankung des 77-jährigen Monarchen rückt Thronfolger Prinz William bei solchen Anlässen immer stärker in den Mittelpunkt des royalen Parketts.

Staatsbankett auf Schloss Windsor mit König Charles III.

Gemeinsam mit Prinzessin Kate übernimmt er eine Schlüsselrolle: Das Paar begrüßt die Staatsgäste, vertritt die Krone an vorderster Front und festigt damit zusehends das Fundament für die künftige Regentschaft.

Für die Princess of Wales bedeutet der festliche Rahmen voraussichtlich auch ihren nächsten offiziellen Auftritt mit Tiara, wie er bei Staatsbanketts üblich ist. Zuletzt stand sie unter anderem beim Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, der sie in seiner Rede als „strahlend und gesund“ würdigte.

Prinzessin Kate und die royale Diplomatie

Royal-Biografin Ingrid Seward beschrieb Kates Wirkung bei solchen Terminen: „Sie erhellte den ganzen Abend. Sie erhellte die Tafel mit einem strahlenden Lächeln. Der Druck auf ihr war groß, denn alle Augen waren auf sie gerichtet.“ Ihr Auftritt zeige bereits „Züge einer bemerkenswerten künftigen Königin“.

Noch vor dem Staatsbesuch im Oktober könnte für das Thronfolgerpaar zudem ein wichtiger Auslandstermin anstehen: Am 9. September findet im Osloer Dom die Staatsbeerdigung für den verstorbenen norwegischen König Harald V. statt. Wer das britische Königshaus vor Ort vertritt, hält der Buckingham Palace noch offen.

Historisch spricht vieles für einen Einsatz von Prinz William – möglicherweise an der Seite von Prinzessin Kate oder Prinzessin Anne. Nach britischer Tradition lassen sich regierende Monarchen bei Trauerfeiern im Ausland oft vertreten: Bereits 1991 reiste der damalige Thronfolger Prinz Charles gemeinsam mit seiner Schwester Anne zum Begräbnis von Haralds Vater, König Olav V., nach Oslo.