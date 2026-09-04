Mit einem bislang unveröffentlichten Foto ihres Sohnes Archie hat sich Herzogin Meghan von der US-amerikanischen Frauenrechtlerin Gloria Steinem verabschiedet. Die Ehefrau von Prinz Harry veröffentlichte die private Aufnahme anlässlich des Todes der feministischen Ikone, die im Alter von 92 Jahren verstorben ist, auf Instagram.

Gloria Steinem galt als Galionsfigur der US-Frauenbewegung und zählte zu den prägendsten Publizistinnen ihrer Zeit. Bekannt wurde sie in den 1960er-Jahren als Journalistin und Mitgründerin des bahnbrechenden feministischen Magazins „Ms.“.

Privater Schnappschuss von Prinz Archie auf Instagram geteilt

Über Jahrzehnte kämpfte sie unermüdlich für Gleichberechtigung, das Recht auf Abtreibung und politische Teilhabe. Bis ins hohe Alter blieb sie eine weltweit geschätzte Aktivistin und einflussreiche gesellschaftliche Stimme.

Auf dem Bild aus dem Anwesen im kalifornischen Montecito ist der heute siebenjährige Archie noch im Kleinkindalter an der Seite von Steinem zu sehen. Die Bürgerrechtlerin beugt sich über eine Stuhllehne und legt behutsam ihre Hand auf das Kind. Zum Schutz der Privatsphäre versah Herzogin Meghan das Gesicht ihres Sohnes mit einem weißen Herz-Emoji.

Herzogin Meghan würdigt Gloria Steinem als enge Vertraute

In ihrem emotionalen Nachruf würdigte Meghan Steinem nicht nur als politische Weggefährtin, sondern vor allem als enge Freundin der Familie. Sie habe Thanksgiving mit ihnen gefeiert, ihr in schweren Zeiten beigestanden und „unsere Kinder von ganzem Herzen geliebt“, schrieb die 45-Jährige.

Öffentlich hatten sich beide Frauen seit 2020 regelmäßig für Gleichberechtigung und Wahlbeteiligung starkgemacht. „Öffentlich führten wir Interviews und besuchten Preisverleihungen“, betonte Meghan, „aber im Privaten war sie noch besser, als man es sich vorstellen kann.“

Die Sussexes hatten vor Kurzem nach sechs Jahren in Kalifornien ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Großbritannien verlegt, behalten jedoch ihren Wohnsitz in Montecito. Eine Rückkehr in den Kreis der arbeitenden Royals ist dabei nicht vorgesehen. (jag)