Wenn am Mittwoch in Norwegen König Harald V. zu Grabe getragen wird, versammelt sich ein großer Teil des europäischen Hochadels. König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien reisen ebenso an wie König Frederik und Königin Mary aus Dänemark, König Willem-Alexander und Königin Maxima aus den Niederlanden sowie König Felipe und Königin Letizia aus Spanien.

Auch aus Großbritannien werden Prinz William und Prinzessin Anne erwartet. Schweden ist mit König Carl Gustaf, Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und weiteren Mitgliedern der Familie vertreten. Insgesamt ist die Gästeliste prominent besetzt.

Doch zwei Namen stechen besonders hervor: Prinz Kyril von Bulgarien sowie Kronprinz Alexander und Kronprinzessin Katherine von Serbien. Sie gehören zu ehemaligen europäischen Herrscherhäusern. Sowohl Bulgarien als auch Serbien sind heute Republiken – die bulgarische Monarchie endete 1946, die des damaligen Königreichs Jugoslawien, zu dem Serbien gehörte, bereits 1945.

Prinz Kyril vertritt das ehemalige bulgarische Königshaus

Prinz Kyril, der bei LinkedIn auch unter dem Namen „Kyril Saxe-Coburg“ firmiert, ist der jüngere Sohn des letzten bulgarischen Zaren Simeon II. und seiner Frau Margarita. Simeon II. war als Kind Zar von Bulgarien, musste das Land nach der Abschaffung der Monarchie verlassen und kehrte Jahrzehnte später zurück. Von 2001 bis 2005 war er sogar Ministerpräsident Bulgariens. Kyril selbst war nie Staatsoberhaupt. Er gehört jedoch weiterhin zum ehemaligen bulgarischen Königshaus und ist als dessen Mitglied international gut vernetzt.

Prinz Kyril von Bulgarien reist zur Trauerfeier für König Harald nach Norwegen an. (Archivbild) Copyright: imago/ZUMA Press

Dass Kyril nun bei der Beisetzung Haralds dabei ist, macht die Gästeliste besonders interessant. Einen offiziellen Grund dafür, warum ausgerechnet der bulgarische Prinz eingeladen wurde, gibt es bislang nicht. Allerdings bestehen enge Verbindungen zwischen seiner Familie und dem norwegischen Königshaus.

Kyrils frühere Ehefrau Rosario Nadal pflegt seit vielen Jahren eine enge Freundschaft mit König Haakon und Königin Mette-Marit. Sie ist zudem eine der Taufpatinnen von Prinz Sverre Magnus. Auch nach der Trennung von Kyril blieb der Kontakt zur norwegischen Königsfamilie bestehen.

Auch das serbische Ex-Königshaus reist an

Noch auffälliger ist die serbische Vertretung: Kronprinz Alexander und Kronprinzessin Katherine werden in Norwegen erwartet. Alexander ist der Sohn des letzten jugoslawischen Königs Peter II. und versteht sich als Oberhaupt des ehemaligen serbischen Königshauses Karađorđević. Eine direkte familiäre Verbindung zu Harald gibt es nicht.

Zwischen Norwegen und Serbien bestehen allerdings enge diplomatische Beziehungen. Bei einem Treffen mit dem serbischen Botschafter im Jahr 2021 sprach Harald V. von der Freundschaft zwischen den beiden Völkern und zeigte sich interessiert an Serbien und dessen europäischem Weg. Ob eine persönliche Beziehung zwischen Harald und dem serbischen Kronprinzen ausschlaggebend für dessen Einladung war, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Warum gerade Bulgarien und Serbien?

Die Anwesenheit von Vertretern aus Bulgarien und Serbien ist dennoch bemerkenswert. Denn die beiden Länder sind nicht die einzigen europäischen Staaten, deren ehemalige Herrscherhäuser bis heute als Familien und historische Dynastien bestehen. Auch die früheren Herrscherhäuser von Griechenland, Rumänien, Albanien oder Italien gehören zu dieser Gruppe.

Prinz Kyril und seine Partnerin Katharine Butler bei einer Hochzeit in Griechenland 2021. Bemerkenswert: Während Kyril zur Trauerfeier für König Harald reist, muss Butler daheim bleiben, da seine frühere Ehefrau Rosario Nadal nach Norwegen reist. (Archivbild) Copyright: imago images/PPE

Bei Haralds Beisetzung zeigt sich damit eine bemerkenswerte Mischung aus amtierenden Monarchen und Vertretern von Dynastien, deren politische Herrschaft längst Geschichte ist.

Dass neben den regierenden europäischen Königshäusern auch Kyril sowie Alexander und Katherine zur Trauerfeier erwartet werden, erweitert den Blick auf die historische Dimension der europäischen Monarchien.

Die Gästeliste steht damit nicht ausschließlich für die heutigen politischen und dynastischen Verhältnisse Europas, sondern erinnert zugleich an die miteinander verbundenen Geschichten der früheren Königshäuser.