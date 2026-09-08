35 Jahre lang war er auf dem Thron Norwegens: Mit König Harald V. starb nicht nur der älteste Monarch Europas, sondern auch ein äußerst beliebter Repräsentant seines Landes, der das Königshaus zuletzt durch einige Krisen zu manövrieren verstand. Am Mittwoch (9. September) findet in Oslo unter weltweiter Anteilnahme die Trauerfeier für den am 28. August mit 89 Jahren gestorbenen Monarchen statt. Auch das deutsche Fernsehen überträgt den Trauerzug und die Trauerfeier live aus der norwegischen Hauptstadt.

Die ARD sendet im Ersten von 12 Uhr bis 14.20 Uhr die Sondersendung „Abschied von König Harald V. - Trauerfeier in Norwegen“. „Tagesthemen“-Moderatorin Julia-Niharika Sen begleitet das Ereignis gemeinsam mit ARD-Könighausexpertin Leontine von Schmettow und NDR-Redaktionsleiter Florian Breitmeier. Die ARD-Korrespondenten werden live aus Oslo zugeschaltet. Es entfällt das in dieser Woche vom ZDF produzierte „Mittagsmagazin“, das im Zweiten jedoch wie gewohnt ausgestrahlt wird.

Katja Burkard und Frauke Ludowig führen durch ein „Punkt 12 Spezial“

Das ZDF verzichtet seinerseits auf eine parallele Live-Übertragung aus Oslo und lässt dafür ab 17.10 Uhr unter dem Sendetitel „ZDF Royal: Abschied von König Harald V. - Trauer in Norwegen“ den Tag Revue passieren. Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg und Adelsexpertin Julia Melchior ordnen die Geschehnisse ein, zeigen die wichtigsten Gäste der Trauerfeier und blicken auf das Erbe, das Haakon VIII. übernimmt.

Eine weitere Live-Strecke hat auch der Privatsender RTL für Mittwoch angekündigt. Katja Burkard und Frauke Ludowig führen von 12 bis 15 Uhr durch das „Punkt 12 Spezial - Letzte Ehre für König Harald“. Ihre Moderationskollegin Angela Finger-Erben berichtet live aus Oslo. Im Studio sind Expertin Catrin Bartenbach und die in Oslo geborene Charlotte Engelhardt als Gesprächspartnerinnen zu Gast.

Laut Protokoll beginnt die Trauerfeier für Harald V. um 13 Uhr im Osloer Dom, begleitet von einer landesweiten Schweigeminute. Im Anschluss zieht die Trauerprozession zur Akershus-Festung, wo die private Beisetzung stattfindet. Erwartet werden zahlreiche auch internationale Gäste aus Adel, Gesellschaft und Politik, unter anderem hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein Kommen angekündigt. Ob auch die neue Königin Mette-Marit am Staatsbegräbnis teilnehmen kann, war bis zuletzt unklar. Die 53-Jährige musste sich im Juni einer Lungentransplantation unterziehen. (tsch)