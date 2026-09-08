Für Prinz George (13) hat ein neues Kapitel begonnen: Der älteste Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) startete am Dienstag sein erstes Schuljahr am renommierten Eton College. Erste Aufnahmen zeigen den künftigen Thronfolger an seinem ersten Schultag an der traditionsreichen Elite-Schule in Begleitung seiner Eltern.

Neues Kapitel für Thronfolger: Internatsleben in Schlossnähe

Trotz regnerischen Wetters zeigten sich die Royals gut gelaunt auf dem Schulgelände. Kate wählte für den Termin ein dunkelgrünes Kleid, während William und George in dunklen Anzügen erschienen. Zuvor war der 13-Jährige gemeinsam mit seinen jüngeren Geschwistern Charlotte und Louis auf der Lambrook School unterrichtet worden.

Prinz William (r.) müht sich mit seinem Regenschirm ab, während er gemeinsam mit Prinzessin Kate (l.) den 13-jährigen Prinz George (M.) zu dessen erstem Schultag am Eton College begleitet. Copyright: IMAGO/Avalon.red

Am Eton College wird George nun erstmals als Internatsschüler leben, allerdings ohne Zimmerpartner. Der Kontakt zur Familie bleibt dabei eng: Der Schulstandort liegt nur rund 16 Autominuten vom Wohnsitz der Familie entfernt, sodass George die Wochenenden und Ferien zu Hause verbringen kann.

Bildungsstätte mit Geschichte: Royals und Spitzenpolitiker in Eton

Mit dem Wechsel an das reine Jungen-Internat führt George eine Familientradition fort. Sowohl sein Vater William als auch sein Onkel Prinz Harry wurden dort ausgebildet. Vor knapp 31 Jahren war William selbst an der Seite seiner Mutter Prinzessin Diana und seines Bruders Harry zu seinem ersten Schultag in Eton erschienen.

Trotz Regen gut gelaunt: Prinzessin Kate und Prinz George in Eton. Copyright: IMAGO/i Images

Darüber hinaus besuchten zahlreiche weitere hochrangige Persönlichkeiten das College, darunter der frühere belgische König Leopold III., Dianas Bruder Charles Spencer sowie Frederick Windsor. Neben Mitgliedern europäischer Adelshäuser zählen auch der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson sowie die Schauspieler Hugh Laurie und Tom Hiddleston zu den Absolventen der traditionsreichen Bildungsstätte.

Schulleiter Simon Henderson (2. v. l.) und Provost Nicholas Coleridge (l.) begrüßen Prinz William (vorne r.), Prinzessin Kate (dahinter) und den 13-jährigen Prinz George an dessen erstem Schultag am Eton College. Copyright: IMAGO/Avalon.red

Für Prinz William bleibt nach dem emotionalen Schultag seines Sohnes keine Zeit zum Durchatmen: Für den Thronfolger geht es direkt weiter nach Norwegen. Ohne Prinzessin Kate und die Kinder reist William nach Oslo, um am Mittwoch bei der Beisetzung des verstorbenen Königs Harald V. offiziell die britische Krone zu vertreten.

Während Kate bei den Kindern bleibt, übernimmt William an der Seite seiner Tante Prinzessin Anne die repräsentative Pflicht für seinen Vater König Charles III., der nach alter Tradition Staatsbegräbnissen im Ausland fernbleibt.