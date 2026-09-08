Einen Tag vor dem Staatsbegräbnis für König Harald V. hat die norwegische Königsfamilie letzte Vorbereitungen in der Kathedrale von Oslo getroffen – doch eine entscheidende Person fehlte laut der norwegischen Tageszeitung „VG“.

Gegen 15.00 Uhr trafen König Haakon, Königin Sonja, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus an der Domkirche ein, um die Abläufe der Zeremonie vor Ort zu prüfen. Königin Mette-Marit war bei der rund halbstündigen Begehung nicht anwesend. Ihr Fernbleiben wirft nun unmittelbar vor dem Großereignis drängende Fragen auf, ob sie am Mittwoch an der Beisetzung teilnehmen kann.

Letzte Proben vor Trauerfeier: Unruhe um Mette-Marits Teilnahme

Begleitet wurde die Familie von Hofchef Olav Heian-Engdal sowie weiteren Vertretern des Königshofes. Nach rund 30 Minuten verließen die Royals das Gotteshaus wieder. Zu den Gründen für Mette-Marits Fehlen machte der Hof zunächst keine näheren Angaben, was die Spekulationen um ihren Zustand und ein mögliches Nichterscheinen bei den offiziellen Feierlichkeiten am Mittwoch weiter anheizt.

Am Mittwoch um 12.00 Uhr soll der Sarg des am 28. August verstorbenen Monarchen in einer feierlichen Prozession vom Schloss zur Domkirche überführt werden. Während die Hauptstadt sich auf den Großeinsatz vorbereitet, richtet sich der Blick vieler Norweger nun mit Bangen auf die neue Königin und die Frage, ob sie Haakon bei diesem schweren Gang zur Seite stehen wird.

Staatsgäste strömen nach Oslo: Dannebrog geht vor Anker

Parallel zu den Proben der Familie reisen laut „VG“ hochrangige Trauergäste aus dem In- und Ausland an. Hotels in der Hauptstadt melden Vollbelegung; zu den ersten eingetroffenen Gästen zählen Kronprinz Alexander und Kronprinzessin Katherine von Serbien sowie internationale Diplomaten.

Auch auf dem Oslofjord laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Das dänische Königsschiff Dannebrog ankerte am Dienstag direkt neben der norwegischen Staatsjacht Norge.

Zwar waren König Frederik und Königin Mary bei der Einfahrt nicht an Bord, das dänische Königspaar wird die Yacht während der Trauertage jedoch als Residenz nutzen. Zahlreiche weitere gekrönte Häupter und Staatsoberhäupter werden am Mittwoch zur Beisetzung in Oslo erwartet.