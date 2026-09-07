„Wunderschön und würdevoll“Neue Porträts von Kronprinzessin Ingrid Alexandra spenden Norwegern Trost

Nach dem Thronwechsel in Oslo rückt Kronprinzessin Ingrid Alexandra immer stärker in den Mittelpunkt der norwegischen Monarchie. Am Tag der Eidesleistung von König Haakon VIII. legte auch die 22-Jährige ihren schriftlichen Verfassungseid im Schloss ab. Neue offizielle Aufnahmen zeigen die künftige Königin bei diesem historischen Staatsakt.

Historischer Moment auf dem Schloss

Mit dem Tod von König Harald V. stieg Ingrid Alexandra auf Platz eins der norwegischen Thronfolge auf. Während ihr Vater seinen Eid am Vormittag feierlich im Storting ablegte, unterzeichnete die Kronprinzessin ihr Gelöbnis am Nachmittag im königlichen Schloss. Durch diesen formalen Schritt ist sie nun offiziell berechtigt, den Monarchen als Regentin zu vertreten.

Auf den vom Königshaus veröffentlichten Bildern präsentiert sich Ingrid Alexandra in einem eleganten schwarzen Trauerkleid mit dezentem Schleier-Haarreif. Dazu trägt sie die Schärpe des Großkreuzes des St.-Olav-Ordens sowie den Hausorden ihres verstorbenen Großvaters Harald V., den sie zu ihrem 18. Geburtstag erhalten hatte. Nicht mehr zu sehen ist der zuvor viel diskutierte Trauerschleier, mit dem sie wenige Stunden zuvor bei der Eidesleistung ihres Vaters im Storting für Aufsehen gesorgt hatte.

Große Anteilnahme und Lob aus dem Volk

In den sozialen Netzwerken lösten die neuen Aufnahmen eine Welle der Begeisterung und des Zuspruchs aus. Viele Norweger empfanden die Bilder als echten Trost und lobten die Haltung der 22-Jährigen in diesen schweren Tagen des royalen Übergangs.

Auftritt mit dezentem Schleier: Kronprinzessin Ingrid Alexandra (r.) sitzt neben ihrem Vater, König Haakon VIII., während der Vereidigungszeremonie des neuen Königs auf die norwegische Verfassung im Plenarsaal des norwegischen Parlaments (Storting) in Oslo am 1. September 2026. Copyright: AFP

Kommentare hoben hervor, wie souverän und würdevoll die junge Thronfolgerin ihre neue Rolle annehme – insbesondere vor dem Hintergrund der Trauer um ihren Großvater und der krankheitsbedingten Abwesenheit ihrer Mutter. Königin Mette-Marit hatte ihre Teilnahme an der Zeremonie im Storting als reine Vorsichtsmaßnahme zur ärztlichen Beobachtung im Krankenhaus kurzfristig absagen müssen.

Konkrete Einzeltermine für die künftige Königin hat der Palast für die Zeit nach der Staatstrauer noch nicht bekannt gegeben. Zunächst wird Kronprinzessin Ingrid Alexandra am 9. September an der Seite ihres Vaters am Staatsbegräbnis für König Harald V. im Osloer Dom teilnehmen.

Mit ihrem geleisteten Verfassungseid steht jedoch bereits fest, dass die 22-Jährige künftig eine zentrale Rolle im norwegischen Königshaus einnehmen und König Haakon VIII. bei Bedarf offiziell als Regentin vertreten wird.