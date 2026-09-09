Die Ungewissheit um Königin Mette-Marit hat ein Ende: Trotz der Sorgen nach ihrem Fehlen bei der Dom-Besichtigung am Vortag nimmt sie am Staatsbegräbnis für König Harald teil. Um ihre Kräfte nach den jüngsten gesundheitlichen Strapazen zu schonen, sieht das Protokoll des Hofes eine spürbare Entlastung für die Königin vor.

Während König Haakon und die Kinder den Trauerzug zu Fuß hinter der Lafette anführen, folgt Mette-Marit mit einem großen schwarzen Hut der Prozession gemeinsam mit Königin Sonja geschützt in der königlichen Limousine.

In der Live-Übertragung der ARD fingen die Kameras die Königin nur für einen flüchtigen Augenblick im Fond des Wagens ein: Mit versteinerter, ernster Miene blickte sie ins Leere – ein Bild, das die Anspannung und die tiefe Trauer dieses Tages widerspiegelte. Erst beim Trauergottesdienst im Osloer Dom nimmt sie schließlich wieder an der Seite ihres Mannes Platz.

Kronprinzessin Mette-Marit hatte Termin am Vortag abgesagt

Am Vortag des Staatsbegräbnisses hatte die Abwesenheit von Mette-Marit für erhebliche Unruhe gesorgt. Als König Haakon gemeinsam mit Königin Sonja, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus am Dienstagnachmittag die Osloer Domkirche für eine letzte, rund 30-minütige Begehung aufsuchte, fehlte die Königin an der Seite ihrer Familie.

Da der Hof zunächst keine Gründe für ihr Fernbleiben nannte, kamen rasch Spekulationen auf, ob sie nach ihren jüngsten gesundheitlichen Strapazen überhaupt an den kräfteraubenden Feierlichkeiten am Mittwoch teilnehmen könne.

Parallel dazu liefen in Oslo die Vorbereitungen auf Hochtouren: Erste internationale Gäste wie das serbische Kronprinzenpaar trafen ein, und die dänische königliche Jacht Dannebrog ging als schwimmende Residenz für König Frederik und Königin Mary im Oslofjord vor Anker.

Oslo steht wegen der Trauerfeier unter enormen Sicherheitsvorkehrungen. Rund 3.000 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz, große Teile der Innenstadt werden abgesperrt und der Verkehr wird umfangreich eingeschränkt. Für den Zugang zu den Sicherheitszonen sind Kontrollen vorgesehen, Regenschirme sind dort verboten. Polizei, Inlandsgeheimdienst PST und Streitkräfte arbeiten gemeinsam an der Absicherung der Trauerfeier und der zahlreichen internationalen Staatsgäste.