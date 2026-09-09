Am Mittwochnachmittag (9. September) versammelten sich Zehntausende Bürger vor dem königlichen Schloss in Oslo, um der norwegischen Königsfamilie nach dem Staatsbegräbnis von König Harald V. beizustehen. Nach der feierlichen Beisetzung an der Schlosskirche Akershus harrten nach Schätzungen der Osloer Polizei zwischen 25.000 und 30.000 Menschen auf dem Schlossplatz aus, wie der norwegische Sender TV 2 berichtete.

Trotz der Tränen lächeln König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit auf dem Balkon des Osloer Schlosses den applaudierenden Menschen zu. Copyright: AFP

Kurz nach 16.00 Uhr traten schließlich König Haakon, Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Königin Sonja auf den Schlossbalkon und wurden von der Menge mit lautem Jubel und Applaus empfangen. Die Familie nahm sich bewusst Zeit und ging an jedes Ende der Balustrade, um den Bürgern in allen Richtungen zuzuwinken.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus zeigen sich nach dem Abschied von König Harald auf dem Balkon des Osloer Schlosses und grüßen die Menschen. Copyright: AFP

Sichtbar gezeichnet kämpften Königin Mette-Marit und Haralds Witwe mit den Tränen, während ihnen die Menge zujubelte. Besonders ergreifend war der Moment, als Königin Sonja den Schritt nach vorne wagte und zeitweise allein auf den Balkon trat.

Unter Tränen tritt Königin Sonja nach der Beisetzung ihres Mannes König Harald auf den Balkon des Osloer Schlosses. Copyright: AFP

Laut TV-2-Adelsexperte Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen unterstrich dieser Auftritt nicht nur die Kontinuität der Monarchie, sondern machte auch schmerzhaft deutlich, dass Sonja nun allein, ohne Harald an ihrer Seite, vor das Volk tritt.

Parlamentspräsident tief bewegt: Die letzte Rose für König Harald

Nach dem Auftritt auf dem Balkon zog sich die Familie zu einem Empfang im Schloss zurück, wo sie ausländische Royals, Angehörige und Wegbegleiter empfing. Parlamentspräsident Masud Gharahkhani zeigte sich im Anschluss tief berührt von der Würde des Tages und der spürbaren Anteilnahme der Bevölkerung.

Besonders ein Moment blieb ihm in Erinnerung: wie Königin Sonja die letzte Rose auf den Sarg ihres Mannes legte. Dass so viele Menschen schweigend und Anteil nehmend in den Straßen standen, habe auch die Königsfamilie selbst tief bewegt und getröstet.

Einsatz für Tausende Soldaten und Rückkehr nach Skaugum

Der stundenlange Einsatz forderte auch den Sicherheitskräften Tribut ab: Insgesamt 3500 Soldaten waren am Mittwoch in Oslo im Dienst. 32 Gardisten, die über Stunden die Ehrenwache hielten, mussten wegen Schwindel und Erschöpfung medizinisch versorgt werden; mindestens ein Soldat war auf dem Schlossplatz kollabiert.

Gegen Abend kehrte schließlich Ruhe ein: Nach den anstrengenden Stunden im Schloss verließen König Haakon, Königin Mette-Marit und Kronprinzessin Ingrid Alexandra das Areal im Wagen und kehrten kurz nach 20.00 Uhr auf ihren Landsitz Skaugum zurück. Die Flaggen im ganzen Land wurden nach den Trauerakten wieder auf Vollmast gesetzt.