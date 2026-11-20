Die Feierlichkeiten rund um den monegassischen Nationalfeiertag am 19. November sind mit einer Gala-Vorstellung im Grimaldi Forum zu Ende gegangen. Die Veranstaltung um 19.00 Uhr war geladenen Gästen vorbehalten und bildete den offiziellen Abschluss des Festtages. Fürstin Charlène hatte die Schirmherrschaft für den Abend übernommen.

Besonderer Schnitt und goldene Pailletten von Elie Saab

Für den Auftritt an der Seite von Fürst Albert II., der in festlicher Abenduniform erschien, wählte die Fürstin eine individuell angepasste Robe nach einem Entwurf aus der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2026 des libanesischen Designers Elie Saab. Das langärmelige Kleid mit Schleppe war mit kleinen goldenen und bronzefarbenen Pailletten besetzt.

Durch eine spezielle Anordnung der Nähte, die an der linken Hüfte auf Höhe ihres Ordens zusammenliefen, entstand ein Muster, das an ein Spinnennetz erinnerte und die Taille optisch betonte. Dazu trug die Fürstin die rot-weiße Schärpe des Fürstenhauses sowie dreieckige Diamant-Ohrhänger zu ihrem kurzen Bob. Beim Make-up setzte sie auf schwarzen Kajal, rosafarbenes Rouge und einen Lippenstift im Pfirsichton.

Prinzessin Caroline und Andrea Casiraghi begleiten das Fürstenpaar

Unterstützung erhielt das Fürstenpaar bei der Abendveranstaltung von weiteren Mitgliedern der Familie. Prinzessin Caroline von Hannover erschien in einem nachtblauen Kleid der Designerin Jenny Packham, dessen schlichter Schnitt durch einen reich bestickten Kragen ergänzt wurde.

Fürstin Charlène von Monaco (r.) im cremefarbenen Hosenanzug von Elie Saab und ihre Tochter Prinzessin Gabriella verfolgen am Vormittag auf dem Palastplatz in Monaco die Militärparade anlässlich des Nationalfeiertags. Copyright: AFP

Ihr Make-up kombinierte warme Brauntöne an den Augen mit kühleren Nuancen auf Wangen und Lippen. Begleitet wurde die Prinzessin von ihrem Sohn Andrea Casiraghi, der für den Abend einen klassischen Frack wählte.

Nicht dabei war hingegen Prinzessin Stéphanie von Monaco. Während die jüngere Schwester von Fürst Albert II. tagsüber noch gemeinsam mit der restlichen Fürstenfamilie an der feierlichen Dankesmesse in der Kathedrale Notre-Dame-Immaculée sowie an den Zeremonien am Fürstenpalast teilgenommen hatte, blieb sie der abendlichen Gala-Vorstellung im Grimaldi Forum fern.