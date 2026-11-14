Im Skandal um die früheren Kontakte von Norwegens Königin Mette-Marit zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sind neue Einzelheiten ans Licht gekommen. Wie das neue Buch „Hoffet“ berichtet, unterließ der norwegische Polizeisicherheitsdienst vor einem mehrtägigen Besuch im Jahr 2013 eine gründliche Hintergrundprüfung des US-Milliardärs.

Die Autoren des Buches, der „Nettavisen“-Chefredakteur Frode Hansen und der frühere „Se og Hør“-Redakteur Ulf André Anderson, berufen sich dabei auf anonyme Polizeiquellen. Demnach hätte das Vorleben des Gastgebers zwingend überprüft werden müssen, da Epstein zu diesem Zeitpunkt bereits wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt worden war.

„Die Warnsignale hätten natürlich schon lange zuvor aufleuchten müssen“, zitiert das Buch die Insider. Weiter heißt es dort: „Im Nachhinein betrachtet hätte die Polizei natürlich noch genauer kontrollieren müssen, wen die Kronprinzessin besuchte. Mette-Marit wohnte im Haus eines verurteilten Sexualstraftäters.“

Aufenthalt in Palm Beach endete laut Mette-Marit in unsicherer Situation

Dass die heutige Königin zwischen 2011 und 2014 umfangreichen Kontakt zu dem 2019 verstorbenen Unternehmer pflegte, war bereits im Januar durch die Veröffentlichung der sogenannten Epstein-Akten bekannt geworden.

Im Rahmen dieser Verbindung übernachtete die 53-Jährige im Jahr 2013 vier Tage lang in Epsteins Anwesen im US-amerikanischen Palm Beach. Während ihre Leibwächter in einem nahegelegenen Hotel untergebracht waren, verbrachte sie die Nächte allein im Haus des Milliardärs.

Gegenüber dem norwegischen Rundfunksender NRK hatte Mette-Marit im März eingeräumt, am letzten Tag des Aufenthalts in eine „unsichere Situation“ geraten zu sein, woraufhin sie ihren Ehemann Haakon kontaktierte. Bislang war der Besuch damit gerechtfertigt worden, dass es sich um eine reine Privatangelegenheit gehandelt habe, wie sie bei Mitgliedern der Königsfamilie üblich sei.

Polizeisicherheitsdienst verweist auf fehlende Entscheidungsbefugnis

Auch Mette-Marit selbst hatte in dem NRK-Interview betont, Epstein lediglich als private Bekanntschaft betrachtet zu haben. „Wir geben keine Auskunft über unsere privaten Freundschaften. Weder an das Außenministerium noch an das Königshaus“, erklärte sie damals. Laut einer der in „Hoffet“ zitierten Quellen soll die Royal tatsächlich weder den Palast noch die Sicherheitsbehörden ausführlich über das Ausmaß ihrer Beziehung zu Epstein informiert haben.

Der norwegische Polizeisicherheitsdienst lehnte eine Stellungnahme zu den aktuellen Buch-Vorwürfen auf Anfrage von „Nettavisen“ ab. Bereits auf einer Pressekonferenz im Februar hatte die Behörde jedoch grundsätzlich klargestellt, dass Leibwächter keine Entscheidungsbefugnis darüber besäßen, mit welchen Personen sich die Schutzbefohlenen treffen. (jag)