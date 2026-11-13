Bei der traditionellen Gedenkzeremonie zum Waffenstillstand am 11. November an der Brüsseler Kongresssäule hat König Philippe mit einem ungewohnten Erscheinungsbild für Aufmerksamkeit gesorgt. Der 66-jährige Monarch trug während der gesamten Veranstaltung einen Mundschutz, während die übrigen Teilnehmenden ohne Maske erschienen.

Wie die belgischen Medien „Het Laatste Nieuws“ und „Soirmag“ berichten, lieferte der Königspalast auf Nachfrage die Erklärung für diese Vorsichtsmaßnahme: Philippe erholt sich demnach derzeit von einer Erkältung. Um trotz der gesundheitlichen Beeinträchtigung an dem nationalen Gedenktag teilnehmen zu können und niemanden anzustecken, griff er zur Maske.

Zeremonie am Grab des Unbekannten Soldaten

Anlässlich des Jahrestages zum Ende des Ersten Weltkriegs gedachte Belgien der Opfer beider Weltkriege. König Philippe legte vor Ort einen Blumenkranz am Grab des Unbekannten Soldaten nieder, das symbolisch für alle gefallenen Belgier steht, und verharrte für einen stillen Moment. Im Anschluss entzündete er die Ewige Flamme am Denkmal und begrüßte anwesende Veteranen sowie Vertreter patriotischer Vereinigungen.

Neben dem Monarchen wohnten auch Premierminister Bart De Wever, Vertreter der Föderalregierung sowie die Präsidenten der Abgeordnetenkammer und des Senats der Zeremonie in der Hauptstadt bei.

Bereits am Montag einen Termin abgesagt

Dass der König gesundheitlich angeschlagen ist, hatte sich bereits zu Beginn der Woche abgezeichnet. Laut dem Nachrichtenportal „Bruzz“ musste Philippe am Montag, 9. November, eine geplante Audienz mit dem Präsidenten von Osttimor krankheitsbedingt absagen. Zwei Tage später nahm er den Termin in Brüssel jedoch wieder persönlich wahr.

König Philippe von Belgien steht seit dem 21. Juli 2013 an der Spitze des Königreichs, nachdem sein Vater, König Albert II., abgedankt hatte. Seit Dezember 1999 ist der Monarch mit Königin Mathilde verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder: Kronprinzessin Elisabeth, die als älteste Tochter an erster Stelle der Thronfolge steht, sowie Prinz Gabriel, Prinz Emmanuel und Prinzessin Eléonore. (jag)