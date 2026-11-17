Für die Fahrgäste an der Mumbaier Station Vidhan Bhavan dürfte es ein ganz normaler Montag (16. November) gewesen sein – bis sich plötzlich die Türen eines Zuges der „Aqua Line“ öffneten und Prinz William sowie seine Ehefrau Prinzessin Kate zustiegen.

Nach ihrem schweißtreibenden Straßen-Cricket-Match im Stadtteil Ballard Estate ließ das britische Thronfolgerpaar die sonst übliche Kolonne aus gepanzerten Limousinen einfach stehen und mischte sich kurzerhand unter die Pendler.

Wenn auf dem Arbeitsweg plötzlich der britische Thronfolger einsteigt: William und Kate testen die neue „Aqua Line“. Copyright: AFP

Ganz entspannt und ohne royale Allüren nahmen der 44-jährige Thronfolger und seine gleichaltrige Ehefrau in dem modernen Waggon Platz, um in Richtung des Geschäftsviertels Bandra-Kurla Complex zu fahren. Auf Aufnahmen, die kurz darauf in den sozialen Medien kursierten, ist zu sehen, wie das Paar sichtlich gut gelaunt die Fahrt durch den Mumbaier Untergrund genießt.

Prinzessin Kate und Prinz William besuchen Indien

Mit dem Abstecher auf die neue unterirdische Metro-Linie 3 setzten die beiden zugleich ein augenzwinkerndes Zeichen für nachhaltige Mobilität, bevor am Dienstagabend die Verleihung des Earthshot-Umweltpreises ansteht.

Vor dem überraschenden Nahverkehrs-Ausflug hatten William und Kate bereits für Aufsehen auf den Straßen Mumbais gesorgt. Gemeinsam mit Cricket-Legende Sachin Tendulkar lieferten sie sich ein Duell mit Schulkindern, bei dem William zunächst nach wenigen Bällen ausschied, seine Frau jedoch am Ende zweimal besiegte und demonstrativ die Arme zum Jubel nach oben riss.

Tendulkar lobte das Schlagspiel der beiden als überzeugend, während Kate betonte, es sei „so wunderbar“, wieder in der indischen Metropole zu sein.

Diplomatische Gespräche und Umwelt-Gala als Höhepunkte

Neben den volksnahen Auftritten auf der Straße und in der U-Bahn hat der dreitägige Besuch einen gewichtigen Hintergrund. Am Dienstagabend bildet die Gala zum Earthshot-Preis den glamourösen Höhepunkt der Reise, bei der fünf Klimalösungen mit jeweils einer Million Pfund prämiert werden.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales fahren mit der „Aqua Line“ der Mumbai Metro vom Bahnhof Vidhan Bhavan zum Bandra Kurla Complex. Copyright: Phil Noble/PA Wire/dpa

Durch den Abend führt Filmemacher Karan Johar, zudem werden Auftritte der Band Take That sowie Schauspieler Rami Malek erwartet.

Prinz William und Prinzessin Kate erkunden bei einer Fahrt durch Mumbai, wie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs für eine nachhaltigere Zukunft der Metropole sorgt. Copyright: Phil Noble/PA Wire/dpa

William hob nach seiner Ankunft hervor, dass Indien in den vergangenen sechs Jahren „einen außergewöhnlichen Beitrag“ zu dem Umweltpreis geleistet habe, da kein anderes Land mehr Finalisten und Gewinner stelle.

Zum Abschluss der Reise am Mittwoch steht für das Paar noch ein kurzfristig anberaumtes Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi in Neu-Delhi auf dem Programm.