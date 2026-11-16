Jessie Webb, die einst als Kindermädchen von Prinz William und Prinz Harry arbeitete, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Über ihren Tod berichtete der britische Royal-Experte Robert Jobson auf seiner Webseite. Auch die „Daily Mail“ berichtete. Beide Prinzen blieben ihrer früheren Nanny auch nach deren Ausscheiden aus dem königlichen Haushalt verbunden.

Prinz William soll die Nachricht während seiner Indienreise erhalten haben. Gemeinsam mit Prinzessin Kate (44) hält er sich derzeit in Mumbai auf. Dort wird am Dienstag (17. November) der Umweltpreis Earthshot Prize verliehen. Prinz Harry (42) besuchte unterdessen am Wochenende verletzte Soldaten in der Ukraine.

Jessie Webb war wichtige Vertrauensperson für William und Harry

Jessie Webb begann ihre Tätigkeit für die königliche Familie, als Prinz William etwa sieben und Prinz Harry vier Jahre alt waren. Sie entwickelte sich rasch zu einer wichtigen Bezugsperson für die beiden Brüder. Robert Jobson beschrieb sie als eine „fröhliche Frau mit großem Herzen und jeder Menge gesundem Menschenverstand“. Die Prinzen sollen ihrer Nanny sehr zugetan gewesen sein.

Besonders eng blieb die Verbindung zu Prinz William. Webb war bei seinem 21. Geburtstag dabei und gehörte 2011 zu den Gästen seiner Hochzeit mit Prinzessin Kate. 2013 unterbrach sie im Alter von 71 Jahren ihren Ruhestand, um das Paar bei der Betreuung seines neugeborenen Sohnes Prinz George zu unterstützen. Damals lebte die Familie auf der walisischen Insel Anglesey.

Auch an Georges Taufe im Oktober 2013 nahm Webb teil. Im März 2014 übernahm die spanische Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo die Betreuung des Prinzen. Die Verbindung zu Harry blieb ebenfalls bestehen: Webb war 2018 Gast bei seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan (45).

Prinz Harry äußert weiterhin Wunsch nach Versöhnung

Wann und wo Jessie Webb beigesetzt wird, ist bislang nicht bekannt. Ob William und Harry gemeinsam Abschied von ihrer früheren Nanny nehmen werden, bleibt ebenfalls offen. Das Verhältnis der Brüder gilt seit Harrys Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 als angespannt.

Harry lebt seit August mit seiner Familie wieder in Großbritannien. Ein persönliches Treffen mit den übrigen Mitgliedern der Königsfamilie soll es bislang allerdings nicht gegeben haben. Prinz William soll Berichten zufolge weiterhin kein Interesse an einer Annäherung zeigen.

Harry hatte zuletzt erneut seinen Wunsch nach einer Versöhnung deutlich gemacht. In einem Gespräch mit dem Magazin „GQ“ sagte er: „Manche Leute wollen nicht, dass es klappt. Ich will, dass es klappt.“ Anschließend ergänzte er: „Natürlich will ich das. Bei allem, was sonst auf der Welt los ist, ist Versöhnung das Wichtigste.“ (jag)