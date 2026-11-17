Eine ungewöhnliche Beflaggung hat am Dienstagmorgen, 17. November, für Spekulationen über den Aufenthaltsort des norwegischen Königspaares gesorgt. Wie die Zeitung „VG“ berichtete, wehte die königliche Flagge zeitgleich sowohl am Schloss in Oslo als auch an der Residenz Stiftsgården in Trondheim.

Historiker und Autor Trond Norén Isaksen merkte an, dass der Fahnenmast am Schloss normalerweise leer bleibe, wenn sich der König im Stiftsgården aufhalte. Eine gleichzeitige Beflaggung sei keine übliche Praxis.

Königliche Flagge weht gleichzeitig in Oslo und Trondheim

Der Palast bestätigte daraufhin einen unangekündigten Aufenthalt von König Haakon und Königin Mette-Marit in Trondheim, nachdem bereits am Vorabend Hinweise auf ihre Landung am dortigen Flughafen bekannt geworden waren. Kommunikationschefin Guri Varpe erklärte gegenüber „VG“, die Flagge sei versehentlich an beiden Orten gehisst worden.

Das Königspaar besuche Trondheim und verbringe einen Teil des Tages im Stiftsgården. Im offiziellen Terminkalender des Monarchen war die Reise nicht vermerkt. Gegenüber der Zeitung „Adressa“ bezeichnete Mette-Marit den Aufenthalt als „sehr schön, wie immer“.

König Haakon und Königin Mette-Marit: Vorbereitungen auf die Segnung im Nidaros-Dom

Hintergrund der Reise sind die Vorbereitungen für ein offizielles Ereignis im kommenden Jahr. Am 22. August 2027 findet für das Königspaar die Segnung im Nidaros-Dom statt, begleitet von einem Galadinner im Stiftsgården sowie weiteren Feierlichkeiten von Regierung und Stadt.

Trondheims Bürgermeister Kent Ranum bestätigte gegenüber der Zeitung „Dagbladet“, mit Haakon und Mette-Marit über die anstehende Zeremonie gesprochen zu haben. „Es ist toll, dass sie hier sind. Man beginnt, die Konturen des großen Ereignisses nächstes Jahr zu erkennen“, sagte Ranum. Er habe den Eindruck, dass sich das Paar ebenfalls darauf freue.

Zudem äußerte sich der Bürgermeister auf Nachfrage von „Dagbladet“ zum Gesundheitszustand der 53-jährigen Königin, die sich im Sommer 2026 einer Lungentransplantation unterzogen hatte und sich seither in der Rehabilitation befindet. Ranum beschrieb das Treffen als ein sehr gutes Gespräch mit einem energischen und positiven Königspaar und fügte hinzu: „Ich fand, die Königin wirkte sehr gesund.“

Aufgrund der Privatreise verzichtet König Haakon am 17. November auf den Besuch des Nations-League-Auswärtsspiels der norwegischen Fußballnationalmannschaft in Dänemark. Am Mittwoch stehen für den Monarchen bereits wieder offizielle Termine in Østre Toten und Gjøvik an, wobei eine Teilnahme von Mette-Marit noch offen ist.