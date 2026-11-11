Königin Mette-Marit von Norwegen sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen bezüglich ihrer früheren Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein konfrontiert. Anlass sind Recherchen des norwegischen Investigativ-Journalisten Tore Gjerstad von der Wirtschaftszeitung „Dagens Næringsliv“.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Gard Oterholm legte Gjerstad die Ergebnisse jahrelanger Nachforschungen in dem Buch „Epsteins norwegisches Netzwerk – und die Lügen, die es verbargen“ dar.

Recherchen zu Kontakten zwischen Mette-Marit und Jeffrey Epstein

In der Online-Sendung „Royal“ des Magazins „Se og Hør“ äußerte Gjerstad erhebliche Zweifel an den bisherigen Stellungnahmen der 53-jährigen Monarchin. Nach Einschätzung des Autors sei das Verhältnis wesentlich enger gewesen als bisher offiziell dargestellt. Die Dokumente belegen demnach zahlreiche Telefonate, persönliche Treffen sowie einen teils flirtenden Schriftverkehr.

Besondere Relevanz misst der Journalist einer Nachricht bei, in der Mette-Marit selbst schrieb, dass sie Epsteins Namen im Internet gesucht habe und dabei auf unrühmliche Informationen gestoßen sei. Gjerstad betonte dazu im Interview: „Für mich ist das eine Bestätigung dafür, dass ihre Erklärung nicht besonders glaubwürdig ist.“

Ungereimtheiten in den Erklärungen des norwegischen Königshauses

Die Königin hatte ihre Bekanntschaft rückblickend stets bedauert, diese als „peinlich“ bezeichnet und beteuert, das Ausmaß von Epsteins Taten damals nicht gekannt zu haben. Gjerstad hält diese Darstellung angesichts der weltweiten Berichterstattung, unter anderem über Prinz Andrew und das Missbrauchsopfer Virginia Giuffre, für nicht plausibel.

Königin Mette-Marit und König Haakon begleiten Königin Sonja bei der Trauerfeier für König Harald. (Archivbild) Copyright: Paul S. Amundsen/Pool NTB/AP/dpa

Bereits im Januar 2026 publik gewordene Dokumente zeigten, dass der Austausch entgegen früheren Angaben des Hofes auch nach 2013 fortgesetzt wurde. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Epstein für die damalige Kronprinzessin unter anderem Termine organisierte und gemeinsame Treffen arrangierte.

Während Mette-Marit ihr mangelndes Urteilsvermögen einräumte und den Opfern ihr Mitgefühl aussprach, verstärken die aktuellen Veröffentlichungen den Druck auf das Osloer Königshaus weiter.

Tore Gjerstad genießt in der norwegischen Medienbranche breite Anerkennung als Investigativjournalist. Er steht für aufwendige Recherchen zu politischen und gesellschaftlichen Machtstrukturen und arbeitet für eine der angesehensten Wirtschaftszeitungen des Landes. Seine Veröffentlichungen finden auch international Beachtung. (jag)