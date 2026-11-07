Der norwegische König Haakon und seine Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, befinden sich auf einer gemeinsamen privaten Reise im Ausland. Das teilte der Osloer Palast am Samstag offiziell mit. Ziel und Dauer des Aufenthalts hält das Königshaus demnach unter Verschluss. Das berichtet das norwegische Magazin „VG“.

In einer schriftlichen Erklärung heißt es wörtlich: „Seine Majestät der König und Ihre Königliche Hoheit die Kronprinzessin halten sich zu einem privaten Aufenthalt im Ausland auf.“

Für den 53-jährigen Monarchen und die 22-jährige Thronfolgerin ist es der erste gemeinsame Auslandstrip, seit sie Ende August ihre neuen Rollen an der Staatsspitze übernommen haben.

Norwegens Regierung übernimmt Amtsgeschäfte des Monarchen

Die gleichzeitige Abwesenheit der beiden ranghöchsten Repräsentanten erfordert eine verfassungsrechtliche Vertretung. Üblicherweise übernimmt die Kronprinzessin die Regentschaft, sobald der König erkrankt oder das Land verlässt.

Haakon und Ingrid Alexandra: Für den 53-jährigen Monarchen und die 22-jährige Thronfolgerin ist es der erste gemeinsame Auslandstrip, seit sie Ende August ihre neuen Rollen an der Staatsspitze übernommen haben. (Archivbild) Copyright: IMAGO/PPE

Da sich nun beide im Ausland aufhalten, führt das norwegische Kabinett die Regierungsgeschäfte fort. Eine solche Übergabe kam bereits unter dem verstorbenen König Harald vor, beispielsweise während einer Erkrankung im Jahr 2024, als Haakon zeitgleich Litauen bereiste.

Eine kürzlich vom Parlament beschlossene Verfassungsänderung sieht vor, dass künftig auch das volljährige erstgeborene Kind eines Thronfolgers einspringen kann. Da Ingrid Alexandra kinderlos ist, bleibt diese Neuerung vorerst theoretischer Natur.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra plant Rückkehr an Universität in Sydney

Ende Oktober absolvierte Ingrid Alexandra ihre erste offizielle Solo-Audienz. Im Schloss empfing sie unter anderem Delegationen der Hilfsorganisation Operasjon Dagsverk, des Studentenfonds SAIH sowie internationaler Jugendgruppen.

Neben ihren royalen Verpflichtungen bereitet sich die Thronfolgerin auf ihre akademische Rückkehr vor. Ihr sozialwissenschaftliches Studium an der Universität Sydney hatte sie unterbrochen, um nach der Lungentransplantation ihrer 53-jährigen Mutter Mette-Marit zeitweise an die Universität Oslo zu wechseln. Nach aktuellen Plänen will Ingrid Alexandra ihre Ausbildung in Australien im kommenden Februar wieder aufnehmen.