Das norwegische Parlament hat am 3. November 2026 eine Neuregelung der royalen Vertretung verabschiedet. Mit der Anpassung von Paragraf 41 des Grundgesetzes reagiert das Stortinget auf bisherige Schwachstellen in der Thronfolge rund um König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra.

Auf seinen Social-Media-Kanälen unterstrich das Parlament die Tragweite des Votums: „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass das Storting die Verfassung ändert, aber heute war so ein Tag.“

Stortinget regelt Regentschaft für künftige Generationen neu

Im Zentrum der Reform steht die rechtliche Absicherung künftiger Generationen. Laut der offiziellen Empfehlung des Parlamentsausschusses auf stortinget.no gilt fortan: „Kann auch der nächste Thronfolger die Regierungsgeschäfte nicht wahrnehmen, so übernimmt dessen Kind die Regierungsgeschäfte als vorübergehender Ausübender der königlichen Gewalt, sofern es der nächste Thronfolger ist und das für den König festgelegte Volljährigkeitsalter erreicht hat.“

Für Kronprinzessin Ingrid Alexandra greift die Neuerung erst perspektivisch für ihre eigenen Nachkommen. (Archivbild) Copyright: Cornelius Poppe/NTB/dpa

In einer Mitteilung auf Instagram legte das Parlament dar, dass die Reform der nächsten Generation ermögliche, bereits ab Vollendung des 18. Lebensjahres den Staatsrat zu leiten. Sollten sowohl der Monarch als auch die Kronprinzessin verhindert sein, dürfe damit künftig ein volljähriges Kind von Ingrid Alexandra direkt die Amtsgeschäfte führen.

Vorrangiges Ziel des Schrittes sei es, die lückenlose Handlungsfähigkeit des Staates bei unvorhergesehenen Notfällen zu sichern. Zudem diene die Maßnahme dazu, bei Regierungswechseln einen geordneten verfassungsrechtlichen Ablauf zu gewährleisten.

Lücke im norwegischen Grundgesetz für Kronprinzessin Ingrid Alexandra

Für Kronprinzessin Ingrid Alexandra greift die Neuerung erst perspektivisch für ihre eigenen Nachkommen. In den vergangenen Jahren fehlte ihr die rechtliche Grundlage, um ihren Vater im Bedarfsfall offiziell zu vertreten.

Während Haakon bereits im Mai 1992 mit 18 Jahren erstmals als Regent für den inzwischen verstorbenen König Harald eingesprungen war, blieb Ingrid Alexandra diese Vertretungsoption bislang verwehrt. Mit dem Parlamentsbeschluss hat Norwegen dieses verfassungsrechtliche Vakuum für kommende Generationen dauerhaft geschlossen. (jag)