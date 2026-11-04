Heinrich Donatus Erbprinz zu Schaumburg-Lippe wird die US-amerikanische Unternehmerin Emily Liu heiraten. Der 32-jährige älteste Sohn von Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg bestätigte die Pläne laut einem Bericht des Magazins „Bunte“ mit den Worten: „Ja, wir werden heiraten!“ Der Heiratsantrag fand nach Angaben des Paares bereits im vergangenen April während einer Wanderung statt.

Gemeinsame Schnittstelle in der Gründerszene

Das Paar führt demnach seit drei Jahren eine Beziehung. Kennengelernt haben sich die beiden über ihre beruflichen Berührungspunkte im Technologiebereich und im Umfeld von Künstlicher Intelligenz.

Die 32-jährige Liu stammt aus San Francisco und ist Mitgründerin sowie Partnerin des Start-up-Accelerators HF0. Das Programm unterstützt Gründerteams mit Kapital gegen Unternehmensbeteiligungen während einer dreimonatigen Residenzphase.

Heinrich Donatus zu Schaumburg-Lippe startet auch beruflich durch

Schaumburg-Lippe, der fünf Sprachen spricht, absolvierte zuvor als erster Deutscher die britische Militärakademie Sandhurst und schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hult University in London als Zweitbester seines Jahrgangs ab.

Trotz seiner familiären Verpflichtungen fasste er früh in der Start-up-Szene Fuß und tritt dort auch unter dem Namen Donatus „Teddy“ zu Schaumburg-Lippe auf. Gemeinsam mit Helena von Gagern gründete er „The Embassy“ (auch bekannt als „Founder Embassy“), ein neuartiges Risikokapitalfonds-Modell und eine Anlaufstelle in der San Francisco Bay Area.

Zukunft auf Schloss Bückeburg

Als Gründungsmitglied und Teilnehmer des Programms „Experience House Mastermind“ setzt sich Schaumburg-Lippe zudem dafür ein, ausgewählte Unternehmer durch kuratierte Gemeinschaftserlebnisse, Kulturprogramme und maßgeschneiderte Unterstützung vor Ort mit internationalen Investoren und Netzwerken zu verbinden.

Trotz der internationalen Tätigkeiten bleibt der Lebensmittelpunkt des Paares in Niedersachsen verankert. Der Erbprinz bereitet sich seit mehreren Jahren vor Ort auf die künftige Leitung des fürstlichen Betriebs vor. Nach der Hochzeit planen beide, gemeinsam auf Schloss Bückeburg zu wohnen. Ein genauer Termin für die feierliche Trauung auf dem Stammsitz der Familie ist gegenwärtig noch nicht bekannt.