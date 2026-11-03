Prinz Harry und Herzogin Meghan haben wohl ihre Wohnsituation im Südwesten Englands verändert. Das Paar soll seinen Lebensmittelpunkt innerhalb des Anwesens eines befreundeten Geschäftsmanns in den Cotswolds in ein separates Gebäude verlegt haben.

Wie Royal-Experte Richard Eden in der britischen Zeitung „Daily Mail“ berichtet, habe die Familie zuvor das Haupthaus ihres Gastgebers bewohnt. Ein namentlich nicht genannter Vertrauter des Unternehmers erklärte laut dem Blatt: „Sie wohnten im Haupthaus. Sie sind nun in ein Anwesen auf dem Gelände umgezogen.“ Der Auszug soll am vergangenen Wochenende unmittelbar vor dem Beginn eines gemeinsamen Familienurlaubs vollzogen worden sein.

Millionenbudget für dauerhafte Bleibe in Großbritannien

Die Sussexes halten sich dem Vernehmen nach bereits seit dem 26. August gemeinsam mit ihren beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im Vereinigten Königreich auf, nachdem sie zuvor sechs Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt hatten.

Der britische Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan bei einem Besuch bei Epic Partners in Nottingham. Copyright: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Laut der „Daily Mail“ suchen Harry und Meghan derzeit nach einer dauerhaften Immobilie in der Region. Dafür plane das Paar angeblich ein Budget von bis zu zehn Millionen Pfund ein.

Der gastgebende Unternehmer, der Prinz Harry über Hilfsprojekte für das Militär kennenlernte, befürworte dem Bericht zufolge den weiteren Verbleib der Familie auf seinem Areal.

Ermittlungen gegen Thomas Markle belasten das Umfeld

Parallel zu den Plänen in Europa behält das Paar mutmaßlich sein US-Eigentum. Wie ein Informant dem US-Magazin „Page Six“ sagte, stehe das 14,5 Millionen Dollar teure Anwesen in Montecito wohl nicht zur Disposition: „Niemand zieht ein. Es gibt Leute, die das Anwesen weiterhin instand halten.“

Überschattet wird der aktuelle England-Aufenthalt von juristischen Entwicklungen im persönlichen Umfeld von Herzogin Meghan. Gegen ihren Vater Thomas Markle laufen laut Medienberichten Ermittlungen wegen des Verdachts auf Besitz von kinderpornografischem Material.

Nach einer entsprechenden Anzeige durch seinen Sohn habe sich inzwischen auch die US-Bundespolizei FBI in das Verfahren eingeschaltet. (jag)