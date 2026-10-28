Die niederländische Königsfamilie hat am Dienstag, 27. Oktober 2026, im Großen Festsaal von Schloss Noordeinde in Den Haag das traditionelle Galadinner für den Staatsrat ausgerichtet. Das berichtet unter anderem die Tageszeitung „De Telegraaf“. König Willem-Alexander, Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia empfingen demnach zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft.

Das festliche Abendessen findet alle zwei Jahre statt und gilt als fester Bestandteil des royalen Terminkalenders. Für die 22-jährige Thronfolgerin war es nach 2022 und 2024 bereits die dritte Teilnahme an der Veranstaltung.

Kronprinzessin Amalia und Königin Máxima beim Galadinner in Den Haag

In diesem Jahr wurde das Dinner mit Verzögerung ausgetragen. Der ursprüngliche Termin war verschoben worden, da das Königspaar an den Beisetzungsfeierlichkeiten für den verstorbenen norwegischen König Harald teilnahm.

In seiner Ansprache hob König Willem-Alexander den Stellenwert der Zusammenkunft hervor. Das Abendessen sei „mehr als nur eine schöne Tradition“, betonte der Monarch. Es handle sich vor allem um ein Zeichen der Verbundenheit und der Wertschätzung für die geleistete Arbeit des Gremiums.

Königin Máxima im One-Shoulder-Look – Kronprinzessin Amalia im Neckholder-Kleid

Besondere Aufmerksamkeit zog die Garderobe der royalen Damen auf sich, wie das Magazin „Blauw Bloed“ berichtet. Königin Máxima überzeugte in einem beerenroten Abendkleid des niederländischen Designers Claes Iversen, das durch einen One-Shoulder-Schnitt auffiel.

Königin Máxima erschien in einem beerenroten Abendkleid des niederländischen Designers Claes Iversen. Copyright: IMAGO/PPE

Kronprinzessin Amalia, die derzeit verschiedene Ausbildungsabschnitte beim niederländischen Militär absolviert, tauschte für den Anlass die Uniform gegen ein limettengrünes Neckholder-Maxikleid der Modemarke Mango, kombiniert mit einer transparenten Stola im passenden Farbton. Mit einer neuen Frisur setzte die 22-Jährige zudem einen seltenen Akzent: Ein modern gestylter, locker geflochtener Undone-Zopf rundete ihr Erscheinungsbild ab.

Kronprinzessin Amalia zeigte sich in einem limettengrünen Neckholder-Maxikleid. Copyright: IMAGO/PPE

In den sozialen Netzwerken und royalen Blogs stößt der Auftritt der niederländischen Königsfamilie auf überwiegend positive Resonanz. Besonders gelobt werden die kraftvollen Farben der Abendkleider sowie die geschickte Kombination von Kronprinzessin Amalias Mango-Kleid mit einer eleganten Stola.

Während vereinzelt Kritik geäußert wurde, Amalias locker geflochtener Undone-Zopf sei für den Anlass zu informell, verteidigt die Mehrheit die Frisur als stilvoll, modern und jugendlich.

Zudem hoben viele Kommentierende den erholten und ausdrucksstarken Gesamteindruck hervor, den König Willem-Alexander, Königin Máxima und die Thronfolgerin gemeinsam vermittelten.