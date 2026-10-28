Die norwegische Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) empfängt am Mittwoch (28. Oktober) erstmals allein zu einer offiziellen Audienz im Schloss. Zu Gast ist die Organisation Operasjon Dagsverk. Der Termin gehört zu einer Reihe erster offizieller Auftritte in ihrer neuen Rolle als Kronprinzessin.

Die Audienz findet im Arkadeværelset statt. Der Raum gehörte vor dem Thronwechsel dem damaligen Kronprinzen Haakon. Mit dem neuen Titel hat sich für Ingrid Alexandra somit auch ihr Arbeitsumfeld verändert.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra empfängt Gäste im Schloss

„Wir erleben eine Reihe von ersten Malen – sowohl für die Kronprinzessin als auch für den König“, erklärt der Königshausexperte Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen dem norwegischen Sender TV 2. Deshalb erhalte der Termin besondere Aufmerksamkeit. Es gehe nicht nur um eine Änderung des Titels, sondern auch darum, dass Ingrid Alexandra ein neues Büro bekommen habe.

Bereits 2025 hatte die Ingrid Alexandra von Norwegen ihre erste offizielle Audienz im Schloss abgehalten. (Archivbild) Copyright: Cornelius Poppe/NTB/dpa

Bereits 2025 hatte die damalige Prinzessin ihre erste offizielle Audienz im Schloss abgehalten. Damals empfing sie Vertreter des Barnas Klimapanel, des norwegischen Kinder-Klimarats. Schulsrud-Hansen sieht hinter der Auswahl der Gäste eine bewusste Entscheidung. Er vermutet, dass viele Menschen eine Audienz bei Ingrid Alexandra wünschten und der Palast gemeinsam mit ihr auswähle, welche Begegnungen infrage kämen.

Studium in Australien setzt vorerst Grenzen

Wie der norwegische Königspalast in einer Pressemitteilung erklärt, wird Ingrid Alexandra bis zu ihrer Rückkehr an die Universität im Februar an einzelnen offiziellen Terminen teilnehmen. Die 22-Jährige studiert an der Universität Sydney in Australien.

Königshausexperte Schulsrud-Hansen betont, dass die derzeitige Situation nicht zum dauerhaften Alltag der Kronprinzessin werde. Die Lungenerkrankung von Königin Mette-Marit und der Tod von König Harald hätten die Umstände verändert. Ohne diese Entwicklungen wäre Ingrid Alexandra seiner Einschätzung nach derzeit nicht in Norwegen.

„Das ist vorerst nicht der neue Alltag, sondern eine Ausnahme“, sagt Schulsrud-Hansen gegenüber TV 2. Ab Februar werde wieder die bisherige Situation gelten, wenn Ingrid Alexandra ihr Studium in Australien fortsetze.

Der Experte hält es für einen Vorteil, dass die Kronprinzessin ihr Studium bereits vor dem Erhalt ihres neuen Titels begonnen hat. Frühere norwegische Kronprinzen hätten ihre gesamte Studienzeit im Ausland verbracht, während sie bereits Kronprinzen gewesen seien. Sie seien bereits vor Erreichen der Volljährigkeit in diese Rolle gekommen. (jag)