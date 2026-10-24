„Ich vermisse ihn heute Abend“Ingrid Alexandra weint mit seltener Tiara – Haakon wird emotional

König Haakon von Norwegen hat bei seinem ersten Parlamentsdinner als Monarch an seinen verstorbenen Vater König Harald erinnert. „Ich vermisse ihn heute Abend, und ich bin sicher, dass ich damit nicht allein bin“, sagte er am Donnerstag (22. Oktober) bei dem traditionellen Galaabend im Königlichen Schloss in Oslo. Harald war knapp acht Wochen zuvor im Alter von 89 Jahren gestorben.

An dem Dinner nahmen 202 Gäste teil. Neben Haakon waren seine Mutter Königin Sonja und seine Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra anwesend. Für die 22-Jährige war es die erste Teilnahme in ihrer neuen Rolle als Kronprinzessin. Seine Ehefrau Königin Mette-Marit fehlte, da sie sich weiterhin von ihrer Lungentransplantation im Juni erholt.

König Haakon würdigt seinen Vater und seine Tante

Zu Beginn seiner Rede erinnerte Haakon an seinen Vater und seine Tante Prinzessin Astrid, die ebenfalls 2026 gestorben war. „Nun stehe ich hier und nicht mein Vater“, sagte der König. Harald habe sich stets auf das Parlamentsdinner gefreut und die Gäste mit seinem Humor unterhalten. Auch seiner Tante, die über viele Jahre an der Veranstaltung teilgenommen hatte, widmete er persönliche Worte.

Im weiteren Verlauf stellte Haakon seine Familie mit einem Augenzwinkern vor. „Wir haben heute Abend die absolute Veteranin, Königin Sonja. Dann haben wir die Juniorin und Debütantin, die Kronprinzessin. Und dann bin da noch ich. Im besten Alter“, sagte er. Die Gäste reagierten mit Lachen.

Haakon dankt Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus

Zudem dankte er Ingrid Alexandra und ihrem Bruder Prinz Sverre Magnus dafür, dass sie die Familie bei öffentlichen Terminen unterstützten. Als Beispiel nannte er ihre Besuche bei Spielen der norwegischen Fußballnationalmannschaft in den USA während der Weltmeisterschaft im Sommer. Die Geschwister hätten das Team dort gleich zweimal angefeuert.

Laut dem norwegischen Rundfunksender NRK gab es während der Reden mehrere emotionale Momente. Auch Kronprinzessin Ingrid Alexandra zeigte sich bewegt. Ein Video des norwegischen Portals „Nettavisen“ zeigt sie mit Tränen in den Augen.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra trägt geliehene Amethyst-Tiara

Neben der Rede des Königs sorgte auch der Schmuck der Kronprinzessin für Aufmerksamkeit. Ingrid Alexandra trug bei ihrem ersten Parlamentsdinner eine Amethyst-Tiara, die ihrer Mutter Mette-Marit gehört. Das berichtete die Königshaus-Expertin Tove Taalesen dem Portal „Nettavisen“.

Das Schmuckstück ist Teil eines Sets aus Amethysten und Diamanten. Ursprünglich handelte es sich um ein antikes Collier, das sich zu einem Diadem umbauen lässt. Laut dem Königshaus-Experten Trond Norén Isaksen zeigte sich Ingrid Alexandra damit erstmals öffentlich.

Auch ihre Ohrringe haben eine besondere Geschichte. Kronprinz Olav schenkte sie seiner Frau Märtha 1954 zur Silberhochzeit. Märtha starb gut zwei Wochen nach dem Jubiläum. Später wurden die Ohrringe von Königin Sonja und Königin Mette-Marit getragen. Ingrid Alexandra trug sie laut Isaksen ebenfalls erstmals.

Die Kronprinzessin erschien in einem dunkelvioletten, bodenlangen Kleid mit asymmetrischer Schulterpartie. Dazu kombinierte sie eine rote Ordensschärpe und lange weiße Handschuhe. Königin Sonja trug eine weiße, aufwendig bestickte Robe mit langen Ärmeln, die laut einigen Royal-Beobachtern fast an ein Brautkleid erinnerte.