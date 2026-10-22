Prinzessin Kate und Prinzessin Sofia von Schweden haben am 20. Oktober 2026 bei offiziellen Terminen dasselbe Rollkragenkleid getragen. Die beiden wählten unterschiedliche Farben und kombinierten das bodenlange Modell jeweils mit eigenen Accessoires. Während Prinzessin Kate auf Dunkelgrün und einen markanten Gürtel setzte, entschied sich Sofia für Dunkelblau und klassische Pumps.

Prinzessin Kate trägt Rollkragenkleid in Dunkelgrün

Prinzessin Kate empfing im Rahmen des Staatsbesuchs von Omans Sultan Haitham bin Tariq Al Said zu einem offiziellen Termin. Für den Anlass wählte die 44-Jährige ein bodenlanges Kleid der Designerin Norma Kamali. Das Modell ist hochgeschlossen, hat lange Ärmel und liegt körpernah an.

Ein breiter Ledergürtel betonte Kates Taille und setzte einen Akzent zu dem dunkelgrünen Kleid. Ihr Haar trug die Prinzessin offen in sanften Wellen. Dazu kombinierte sie auffällige Ohrringe und dunkles Augen-Make-up.

Prinzessin Sofia setzt auf Dunkelblau und klassische Accessoires

Prinzessin Sofia von Schweden trug das Kleid ebenfalls am 20. Oktober. Ihr Auftritt gehörte zum offiziellen Programm rund um den Staatsbesuch aus Singapur. Die 41-Jährige entschied sich für die dunkelblaue Variante des Modells.

Prinzessin Kate bei einer Ausstellung zur königlichen Sammlung auf Schloss Windsor. Copyright: AFP

Dazu kombinierte Sofia schwarze, spitz zulaufende Pumps und eine schlichte schwarze Clutch. Ihr Haar hatte sie hochgesteckt, einzelne Strähnen umspielten ihr Gesicht. Ein dezentes Make-up ergänzte den Look.

Mit ihrer Frisur und der klassischen Farbwahl erinnerte Sofia an die französische Filmikone Brigitte Bardot, die im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Beide Prinzessinnen zeigten damit unterschiedliche Stylingmöglichkeiten für dasselbe Rollkragenkleid.

Ein solcher modischer Gleichklang sorgt bei Royal-Fans für Aufsehen. In den sozialen Netzwerken wird die Kleiderwahl der beiden Prinzessinnen intensiv diskutiert. Dabei geht es um die unterschiedlichen Farben und Accessoires, aber auch um die Frage, welche der beiden Royals das Modell überzeugender kombiniert hat.

Dass Kate und Sofia unabhängig voneinander zum gleichen Kleid griffen, dürfte purer Zufall gewesen sein. Eine Absprache zwischen den Königshäusern erscheint angesichts der unterschiedlichen Termine und Anlässe eher unwahrscheinlich.