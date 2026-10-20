Das dänische Königspaar hat am Montagabend die vietnamesische Staatsspitze zu einem offiziellen Staatsbankett in Kopenhagen empfangen. Anlass des diplomatischen Zusammentreffens auf Schloss Christiansborg war der Besuch von Vietnams Präsident Tô Lâm und dessen Ehefrau Ngô Phương Ly.

Für den feierlichen Rahmen wählte Königin Mary eine mitternachtsblaue Abendrobe im Meerjungfrauen-Stil, die einen Samtrock mit einem Glitzeroberteil kombinierte.

Gala-Auftritt von Königin Mary in Kopenhagen

Der asymmetrische Schnitt des Kleides ließ die rechte Schulter frei. Zusammen mit dem Taillengurt, der Marys schmale Körpermitte betonte, verlieh dies dem Ensemble einen verspielten Akzent. Dazu kamen ein Samtrock und ein glitzerndes Oberteil, die den eleganten Look ergänzten.

Besondere Aufmerksamkeit galt auch dem Kopfschmuck: Königin Mary trug eine neu gestaltete Saphir-Tiara, bei der das zuvor aufgesetzte Mittelstück mit Diamanten und Saphiren abgenommen und zu einer Brosche umgearbeitet wurde. Die einzelnen Schmuckelemente wurden neu angeordnet, sodass die Tiara nun auch als Halskette oder Brosche getragen werden kann.

Die Neugestaltung erfolgte in Zusammenarbeit mit den Schmuckdesignerinnen Diana Holstein und Hanan Emquies, wie das dänische Königshaus mitteilte. Dazu kombinierte Mary passenden Armschmuck, silbern schimmernden Lidschatten sowie farblich abgestimmte Schuhe und eine Clutch. Auch die vietnamesischen Gäste setzten auf dunkle Blautöne, sodass die Outfits beim Staatsbankett ein harmonisches Gesamtbild ergaben.

Kronprinz Christian gibt Debüt bei Staatsbankett

Neben König Frederik X. und Königin Mary nahm auch der dänische Thronfolger an der Veranstaltung teil. Für den 21-jährigen Kronprinzen Christian markierte der Abend eine Premiere, da er zum ersten Mal an einem Staatsbankett teilnahm.

König Frederik X. hält beim Staatsbankett im Schloss Christiansborg eine Rede. Neben ihm stehen Kronprinz Christian, Königin Mary sowie der vietnamesische Präsident Tô Lâm und dessen Ehefrau Ngô Phương Ly. Copyright: AFP

Zu diesem Anlass trug er die Gala-Uniform der Königlichen Leibgarde. Dieselbe Uniform war bereits auf offiziellen Porträtaufnahmen zu sehen, die der dänische Hof wenige Tage zuvor anlässlich seines Geburtstags veröffentlicht hatte.

Anlässlich seines 21. Geburtstags hatte Kronprinz Christian kürzlich in einem Interview mit der Zeitung „Politiken“ über die Verantwortung als künftiger König gesprochen. Dabei erklärte er, dass ihm sein vorgezeichneter Lebensweg zwar Sicherheit gebe, ihn aber auch einschränke und ihm Sorgen bereite.