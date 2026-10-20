Mit großem militärischem Zeremoniell hat das britische Königshaus am Dienstag den Sultan von Oman, Haitham bin Tarik, zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien empfangen. Wie das US-Magazin „People“ berichtet, traten König Charles III. und Königin Camilla gemeinsam mit dem Prinzen und der Prinzessin von Wales auf Schloss Windsor auf, um den 71-jährigen Monarchen formell willkommen zu heißen.

Prinz William begrüßte den Gast am Morgen zunächst im Namen seines Vaters an dessen Residenz und begleitete ihn anschließend nach Windsor. Auf dem offiziellen Podest an der Datchet Road stieß Prinzessin Kate hinzu, die nach Angaben des Berichts einen dunkelgrünen Mantel von Sarah Burton für Alexander McQueen sowie einen Hut von Juliette Botterill trug – eine farbliche Referenz an die Nationalflagge des Oman.

Begleitet von königlichen Salutschüssen aus dem Home Park in Windsor sowie aus dem Tower of London zog die Gesellschaft in einer traditionellen Kutschenprozession zum Schlossgelände. Dort spielten Musikkapellen die Nationalhymnen beider Staaten, bevor König Charles und der Sultan die Ehrengarde abnahmen.

Traditionelles Zeremoniell und diplomatische Gespräche

Im Anschluss an den Empfang stand ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm, gefolgt von einer Besichtigung historischer Stücke aus der königlichen Sammlung mit Bezug zum Oman im Green Drawing Room. Den feierlichen Abschluss des ersten Besuchstages bildete am Abend ein Staatsbankett in der historischen St. George’s Hall.

(v. l. n. r.) Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, Sultan Haitham bin Tarik, Sayyid Shihab bin Tariq Al Said, König Charles III., Prinzessin Kate, Königin Camilla und Prinz William beim zeremoniellen Empfang auf Schloss Windsor zum Auftakt des dreitägigen Staatsbesuchs. Copyright: AFP

Am Mittwoch reist der Sultan nach London weiter, wo unter anderem ein Treffen mit dem britischen Premierminister Andy Burnham sowie ein Bankett in der Guildhall anstehen. Für die britische Monarchie handelt es sich um den zweiten Staatsbesuch des laufenden Jahres, nachdem im März bereits die Staatsführung Nigerias in London empfangen worden war.

Gedenken in Aberfan und bevorstehende Auslandsreisen

Während der Gast aus dem Nahen Osten sein politisches Programm in der Hauptstadt absolviert, reisen König Charles, Königin Camilla und Prinz William nach Wales.

Prinzessin Kate wartet in Windsor auf den formellen Empfang des Sultans von Oman, Haitham bin Tarik, zum Auftakt seines dreitägigen Staatsbesuchs. Copyright: AFP

Dort nimmt die Königsfamilie am 60. Jahrestag des Grubenunglücks von Aberfan an den offiziellen Gedenkveranstaltungen teil. Bei der Katastrophe im Jahr 1966 waren nach dem Abrutschen einer Abraumhalde 144 Menschen, darunter 116 Kinder, ums Leben gekommen.

Für das britische Königshaus markieren die Termine den Auftakt zu intensiven Wochen im internationalen Kalender. Charles III. bereist Ende Oktober zunächst die Bahamas und Guyana, ehe er gemeinsam mit Camilla Anfang November am Treffen der Commonwealth-Regierungschefs in Antigua und Barbuda teilnimmt. Prinz William wird Mitte November zur Verleihung seines Umweltpreises in Mumbai erwartet.