In der barocken Schlosskirche St. Quirinus am Tegernsee haben sich Pauline Herzogin von Württemberg (29) und Constantin Graf zu Königsegg-Aulendorf (33) am Samstag das kirchliche Jawort gegeben. Die standesamtliche Hochzeit fand bereits im Juli auf Schloss Halbturn in Österreich statt.

Nach dem Auszug aus der Schlosskirche St. Quirinus: Pauline Herzogin von Württemberg und Constantin Graf zu Königsegg-Aulendorf präsentieren sich den versammelten Gästen und Schaulustigen am Tegernsee. Copyright: IMAGO/PPE

Begleitet von ihrem Vater, Philipp Herzog von Württemberg, betrat die Braut um 11.01 Uhr das Gotteshaus. Sie trug eine maßgeschneiderte Kreation des Madrider Ateliers Valenzuela, ergänzt durch einen knapp drei Meter langen Schleier sowie ein diamantenes Ähren-Diadem aus den Beständen des Hauses Württemberg. Constantin zu Königsegg-Aulendorf erwartete seine Braut vor dem Altar.

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Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf einen anwesenden Hochzeitsgast berichtete, habe beim Einzug der Braut für einen kurzen Moment die Zeit stillgestanden: „Kein Auge blieb trocken, weil sie so gestrahlt hat.“ Nach dem Auszug auf den Kirchenvorplatz applaudierten neben den Angehörigen auch rund 100 Schaulustige dem frisch vermählten Paar.

Die Braut, Pauline Herzogin von Württemberg, mit historischem Diamant-Diadem und Brautschleier auf dem Weg zur Schlosskirche. Copyright: IMAGO/PPE

Zur Zeremonie reisten rund 300 geladene Gäste an. Unter ihnen befanden sich unter anderem Franz Herzog von Bayern mit seinem Lebensgefährten Thomas Greinwald, Alois Erbprinz von und zu Liechtenstein sowie Wilhelm Herzog von Württemberg. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete ein Polterabend im örtlichen herzoglichen Braustüberl.

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Adelstreffen in Oberbayern: Zahlreiche Vertreter europäischer Dynastien kamen am Samstag zusammen, um das Brautpaar nach der Zeremonie auf dem Schlossgelände zu beglückwünschen. Copyright: IMAGO/PPE

Mit der Ortswahl knüpft das Brautpaar an eine lange Reihe familiärer Ereignisse an: Das herzogliche Schloss Tegernsee gehört zum Familienzweig der großelterlichen Linie von Max und Elizabeth in Bayern. Bereits 1991 heirateten dort die Eltern der Braut, 2018 folgte ihre Schwester Sophie. Die Mutter der Braut, Marie Caroline Herzogin in Bayern, entstammt der Wittelsbacher Linie, aus der auch Kaiserin Elisabeth von Österreich hervorging.

Der Bräutigam Constantin Graf zu Königsegg-Aulendorf stammt väterlicherseits aus einem schwäbischen Adelsgeschlecht, dessen Historie bis ins Mittelalter reicht, und mütterlicherseits aus dem Hause Waldburg zu Zeil und Trauchburg. Nach Studien der Soziologie, Politik sowie Wirtschaft ist er in den Sektoren Landwirtschaft und Investment tätig. Seinen gemeinsamen Wohnsitz hat das Paar in Wien.