Bei der Verleihung der Preise der Prince-Pierre-Stiftung in der Oper von Monte Carlo hat sich Prinzessin Caroline von Hannover gemeinsam mit Fürst Albert II. sowie ihren beiden Töchtern Charlotte Casiraghi und Prinzessin Alexandra von Hannover in der Öffentlichkeit präsentiert.

Wie das Magazin „Vanity Fair“ berichtet, versammelte sich die fürstliche Familie anlässlich der 76. Ausgabe des renommierten Literatur- und Kulturpreises, den Fürst Rainier III. im Jahr 1951 im Gedenken an seinen Vater Prinz Pierre gegründet hatte. Neben der Würdigung kultureller Leistungen rückte der Termin in Monte Carlo auch das modische Auftreten der monegassischen Familie in den Mittelpunkt.

Reduzierte Eleganz und feine Details bei den Outfits

Die 69-jährige Caroline von Hannover wählte für den Anlass ein dunkelblaues Kleid mit silbernen Stickereien, kombiniert mit dezenten Pumps und zurückhaltendem Schmuck. Ihr Stil zeichnet sich durch eine reduzierte Linie aus, bei der handwerkliche Verarbeitung und Stoffe im Vordergrund stehen.

Auch ihre 40-jährige Tochter Charlotte Casiraghi entschied sich für eine schlichte Ausrichtung in Schwarz. Für eine dynamische Note sorgte dabei ein asymmetrischer Rüschensaum, den Casiraghi mit klassischen Pumps und ausgewähltem Schmuck ergänzte.

Tradition der Stilikonen im Fürstentum Monaco

Einen auffälligeren gestalterischen Akzent setzte die 27-jährige Alexandra von Hannover, die ihr Outfit mit einem gemusterten Rock samt Kussmund-Motiv kombinierte. Die modische Ausrichtung der Familie knüpft an eine lange Tradition in Monaco an, die maßgeblich durch die frühere Fürstin Gracia Patricia begründet wurde.

Während Caroline von Hannover über viele Jahre hinweg eng mit dem Modeschöpfer Karl Lagerfeld verbunden war, ist Casiraghi gegenwärtig unter anderem als Markenbotschafterin für das französische Modehaus Chanel tätig.

Im Rahmen der Zeremonie übernahm Casiraghi zudem eine offizielle Rolle: Als Mitbegründerin der philosophischen Vereinigung „Rencontres Philosophiques de Monaco“ überreichte sie den diesjährigen Philosophiepreis an die US-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum. (jag)