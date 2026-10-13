Auf dem Weg zur Wachablösung am Buckingham Palace haben zahlreiche Touristen in London eine royale Überraschung erlebt: Thronfolger Prinz William griff auf der Prachtstraße The Mall zum Kricketschläger. Zusammen mit prominenten Profis aus England und Indien lieferte sich der 44-Jährige am Dienstagvormittag eine Partie Straßenkricket, um auf die bevorstehende Verleihung seines Umweltpreises in Mumbai aufmerksam zu machen.

Sportliche Aktion vor historischer Kulisse

Gegen 11.30 Uhr trat der Prince of Wales aus den Toren des benachbarten St. James's Palace auf die Straße. Auf dem provisorischen Spielfeld traf er auf Sportgrößen wie den ehemaligen englischen Kapitän Joe Root, den indischen Ex-Kapitän Ajinkya Rahane sowie die westindische Legende Brian Lara, dessen Würfen sich William stellte. Der Thronfolger traf den Ball mehrfach sicher und sorgte mit einem weiten Schlag für staunende Blicke unter den Profis.

Nach dem Spiel nutzte der Ehemann von Prinzessin Kate die Gelegenheit für den direkten Kontakt mit Schaulustigen am Rande des St. James's Parks. Rund zehn Minuten lang unterhielt er sich mit Passanten und posierte für Fotos.

„Es war sehr beeindruckend“, berichtete Touristin Tricia McMahon aus den USA. „Wenn man beobachtet hat, wie er mit anderen interagiert, bekam man ein echtes Gefühl für sein aufrichtiges Mitgefühl. Alles, was man über Prinz William hört, hat sich bestätigt.“

Einstimmung auf Umweltpreis in Indien

Ihr Landsmann John Runda ergänzte: „Man konnte seine Persönlichkeit erkennen. Als er mit den Spielern sprach, legte er ihnen auf sehr persönliche Weise die Hand auf die Schulter. Es war aufregend und eine Freude, ihn zu sehen.“

Thronfolger Prinz William griff auf der Prachtstraße The Mall zum Kricketschläger. Copyright: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Die Partie sollte zugleich die engen Verbindungen beider Länder und die verbindende Kraft des Sports verdeutlichen. Anlass war Williams Initiative „Earthshot Prize“, deren feierliche Verleihung am 18. November in Mumbai über die Bühne geht. Dort werden vor rund 5000 Gästen weltweite Innovationsprojekte gegen die Klimakrise ausgezeichnet.

Gala-Moderator Karan Johar lobte das Engagement des Prinzen gegenüber dem Magazin „People“: „Viele Menschen machen nur Lippenbekenntnisse, aber nur sehr wenige handeln wirklich, und er ist dieser Mann, der jeden Tag seines Lebens danach handelt.“