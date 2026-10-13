„Mehr Elend“Meghans Mutter soll vor Rückkehr ins Königreich gewarnt haben

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben nach sechs Jahren in Kalifornien gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet einen Neuanfang in Großbritannien gewagt. Die Rückkehr stößt im persönlichen Umfeld der 45-Jährigen jedoch auf erhebliche Vorbehalte. Wie die britische Zeitung „Sunday Express“ berichtet, soll Meghans Mutter Doria Ragland ihre Tochter eindringlich vor den Konsequenzen dieses Schrittes gewarnt haben.

Sorge vor medialem Druck und öffentlicher Feindseligkeit

Laut dem Zeitungsbericht befürchtet die 70-jährige Ragland, dass ihrer Tochter in ihrer früheren Wahlheimat „mehr Elend“ drohen könnte. Als wesentliche Ursachen für diese Bedenken gelten die feindselige Haltung von Teilen der britischen Öffentlichkeit sowie die anhaltende Belastung durch Medienvertreter. Auch Freunde aus den USA äußern laut dem Bericht Besorgnis darüber, wie sich Meghan in der alten Umgebung einleben wird.

Meghan hatte in der Vergangenheit wiederholt öffentlich dargelegt, wie sehr sie während ihrer ersten Zeit in Großbritannien unter den Umständen gelitten habe. Neben öffentlicher Kritik habe ihr vor allem der Umgang innerhalb des Königshauses zugesetzt; damals gab sie an, sich „gefangen“ gefühlt zu haben.

Beobachter verweisen auf frühere Erfahrungen im Königshaus

Der Autor und ehemalige PR-Berater des Königshauses, Rob Shuter, verwies darauf, dass Ragland diese Belastungen damals unmittelbar miterlebt habe. „Sie sah die Auswirkungen, die die ständige Beobachtung von innerhalb und außerhalb der Königsfamilie auf Meghan hatte“, erklärte Shuter laut dem Bericht des „Sunday Express“.

Trotz der Bedenken bereitet das Paar derzeit nach Informationen des Blattes seinen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit der Rückkehr vor.

Doria Ragland behält ihren Lebensmittelpunkt offenbar in Kalifornien. Sie lebt Berichten zufolge in View Park–Windsor Hills bei Los Angeles. Während Herzogin Meghan, Prinz Harry und ihre beiden Kinder nach Großbritannien zurückgekehrt sind, behalten die Sussexes ihr Anwesen in Montecito. Weihnachten will die Familie voraussichtlich gemeinsam mit Doria in Kalifornien verbringen. (jag)